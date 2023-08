Marina di Vecchiano. Donna risucchiata dalla corrente salvata dagli eroi bagnini

Scritto da admin• 9:27 am• Pisa, Cronaca, Cronaca, Tutti, Tutti, Vecchiano

MARINA DI VECCHIANO – Poteva finire in tragedia la giornata di giovedì a Marina di Vecchiano nelle acque tra l’Oasi Zero e l’Oasi Uno.



di Antonio Tognoli



Sembrava una tranquilla giornata per i due bagnìni della spiaggia libera sorvegliata Lorenzo e Alexej, allertati da una donna di nazionalità tedesca, che sua mamma poteva essere in pericolo in acqua.



I due bagnìni allertati si sono buttati in acqua raggiungendo la donna, 55 anni tedesca, che era stata risucchiata dalla corrente. Alexej e Lorenzo sono riusciti a riportarla fuori dall’acqua e a consegnarla alle cure della pubblica assistenza che nel frattempo era stata allertata.



Alexej sempre provato dall’intervento racconta: “Non è stato tecnicamente un intervento facile, la donna era stata risucchiata in una buca, il mare era mosso. Questo intervento è stato davvero difficile, sono contento di aver salvato una vita perché altrimenti la donna sarebbe morta in acqua e non ce l’avrebbe fatta a risalire la corrente”.







Last modified: Agosto 4, 2023