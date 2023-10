Marina di Pisa sott’acqua. ConfCommercio: “Basta balletti, la politica risolva il problema una volta per tutte”

Scritto da admin• 1:27 pm• Pisa, Attualità, Tutti

MARINA DI PISA – L’ennesima pioggia di sassi, acqua e sale si é abbattuta su Marina di Pisa, come sempre indifesa e disastrata di fronte all’ultima mareggiata.

“Ma adesso basta!” – il grido d’allarme del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli che senza troppi giri di parole chiama in causa le responsabilità delle amministazioni locali:

“La regione Toscana e il comune di Pisa devono subito intervenire e fare tutto quello che é doveroso e necessario per proteggere e salvare Marina di Pisa. Siamo di fronte ad una autentica emergenza, si rischia seriamente di perdere l’abitato di Marina. I soldi vanno trovati, come avviene per altre calamità naturali e in tempi rapidissimi. Non ci sono scuse. E basta a questo continuo e indecoroso rimpallo di competenze e responsabilità tra regione e comune. Non sono piu ammessi scaricabarile, c’é da risolvere il problema, si intervenga e si metta in sicurezza Marina di Pisa”.

“Prima che accada l’irreparabile, spero che finalmente questa sia la volta buona” – conclude il direttore di Confcommercio- “e mi auguro che la politica si occupi, invece che discutere ossessivamente del mercato sul lungomare, delle cose davvero vitali per Marina e per tutto il litorale, proprio a partire dalla sua sopravvivenza”.

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 28, 2023