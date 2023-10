Alberto Aquilani: “Mi attendo dalla squadra una reazione di orgoglio dopo la sconfitta di martedì”

Scritto da admin• 1:18 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida contro il Venezia di domenica 29 ore 16.15 mister Alberto Aquilani ha parlato davanti a microfoni e taccuini.

LE ATTESE. “Mi attendo una reazione di orgoglio oltre ad una continuità di mentalità rispetto alla gara con il Lecco, dovendo essere bravi ad analizzare ciò che non è andato per il verso giusto, soprattutto dal punto di vista del risultato che oggi non ci soddisfa, al contrario dell’atteggiamento che ritengo che sia stato positivo in entrambe le gare con Cittadella e Lecco, tranne che dopo il pari che ci ha paradossalmente condizionato in quanto è mancata la voglia di aggredire l’avversaria”.

LA MENTALITÀ. “La nostra mentalità deve essere quella di andare a Venezia e disputare una partita come le ultime due ed avere più coraggio per poterla fare andhe nostra pur consapevoli che affrontiamo una squadra forte, ben allenata ma con la certezza che ce la possiamo giocare con tutti avendo altresì la convinzione che stiamo crescendo”.

RETI SUBITE IN EXTREMIS. “Ovviamente le reti subite negli ultimi minuti possono condizionare la mentalità dei singoli giocatori, in quanto legato al risultato, con le difficoltà che indubbiamente ho incontrato nel proporre una formazione base per favorire la crescita della squadra in quanto ogni settimana ho dovuto affrontare emergenze legate alle indisponibilità di giocatori, ma questo non deve costituire un alibi perché per un allenatore è sempre meglio avere a disposizione una rosa ampia con giocatori di qualità e già da domani fortunatamente ho tutti a disposizione tranne ovviamente Matteo Tramoni, D’Alessandro, Tourè e Caracciolo”.

