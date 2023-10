Molto partecipato l’incontro sulle tossicodipendenze organizzato da Uniti per Calci

Scritto da admin• 3:08 pm• Calci, Attualità, Tutti

CALCI – Ancora tanta partecipazione a una delle iniziative organizzate dal gruppo consiliare Uniti per Calci. Molti i cittadini accorsi il 27 ottobre sera a Calci, nella sede di via XX Settembre, per la tavola rotonda dal titolo “La pericolosità dell’uso di sostanza psicoattive nella pubertà, adolescenza e nell’età adulta”.

All’evento, aperto alla cittadinanza, hanno partecipato Paolo Poli (Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore, Presidente SIRCA-società italiana studi e ricerche cannabis), Antonella Scocca (Coordinatrice Infermieristica, membro del Comitato tecnico scientifico dell’organismo toscano del governo clinico) e Serena Sbrana (avvocato e amministratore di sostegno). I presenti hanno dimostrato grande interesse, con domande e scambio di opinioni.

“Il consumo di sostanze psicoattive durante l’adolescenza è in aumento e gli effetti del loro uso, anche occasionale, sono estremamente dannosi per i giovani” è stato detto. La relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze riporta un dato allarmante. Infatti rispetto al 2021 si è registrato un incremento di circa il 28% dei consumi nella fascia giovanile tra i 15 e i 19 anni dell’uso di cannabinoidi sintetici e nuove sostanze psicoattive (Nsp). Aumentato anche il numero di giovani poliassuntori che uniscono l’alcol alla droga, le benzodiazepine agli oppiacei e a mix di altri psicofarmaci.

Uniti per Calci fa sapere: “Lo avevamo annunciato durante l’inaugurazione della nostra sede e così continueremo a fare. Quella di Via XX Settembre non è solo una sede politica, ma anche la casa di tutti i calcesani che desiderano approfondire tematiche di grande attualità. Questo incontro ha seguito i precedenti dedicati alla legge Basaglia 45 anni dopo la chiusura de manicomi e alla cannabis medica nel trattamento delle malattie croniche. Riteniamo che vi sia un forte bisogno di sensibilizzare il pubblico su temi caldi e urgenti, specie quelli che riguardano la vita degli adolescenti alle prese con un’età fortemente critica e delicata. Per questo,dando parola a medici e professionisti, con i nostri incontri vogliamo dare un contributo tangibile e concreto”.

