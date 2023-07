Marina di Pisa, lavori da parte di Enel: giovedì fornitura di energia elettrica interrotta in alcune vie

Scritto da admin• 12:59 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – E-distribuzione, società del gruppo Enel, informa che giovedì 20 luglio, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, sarà interrotta la fornitura di energia elettrica in alcune vie di Marina di Pisa per effettuare lavori sui propri impianti.

Queste le vie e i civici interessati:

– via Maiorca 61, da 69 a 71, da 75 a 79, da 83 a 99, da 103 a 107, da 111 a 145, 149, da 153 a 155, 61ap, 61bp, 75.a, 81a, 111a, da 30 a 70, da 74 a 90, da 96 a 98, da 102 a 104, 68a, sn,

– via Tullio Crosio 1, da 7 a 15, da 19 a 25, 29, 1p, 9ap, 13ap, 17ap, 17bp, da 6 a 24, da 28 a 30,

– piazza Giuseppe Viviani da 1 a 17, 7ap, 11b, 25ip, da 4 a 22, 16cp, 16p, cant

– via delle Curzolari da 1 a 3, 2, 10, 20, 2a, 2b, 2c, 4a, 6/b, 10ce, sn

– via della Sirenetta 9, 5p, 8, da 12 a 20, 10ap, 14a, 18a, sn, temp

– via Gaetano Corsani 19, 23, 19b, 21a, 21ap, da 8 a 18, 18ap, 18p

– via Daiberto da 1 a 9, 3ap, 18, da 22 a 26, da 34 a 36, 24°

– via Iacopo Ciurini da 4 a 6, da 10 a 18, 22, 26,

– piazza delle Baleari 1, 1bisp, da 2 a 4, sn

– via F. Barbolani 1, 1/a, 2, 2a, 2p, sn

– via don Callisto Mander da 10 a 16

– piazza Maria Ausiliatrice 7, da 6 a 8

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Per questo motivo E- Distribuzione invita a non commettere imprudenze a non utilizzare gli ascensori.

