Marina di Pisa, inaugurata la nuova base operativa del 118 nella sede ex Palp

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Sindaco Conti: “Riportiamo il presidio nella sua sede storica, restituendo al litorale un immobile completamente riqualificato e nuovamente destinato a una funzione sanitaria di grande importanza“

PISA – È stata inaugurata questa mattina a Marina di Pisa, nei locali dell’ex Palp di via della Repubblica Pisana 68, la nuova base operativa del servizio di emergenza-urgenza 118, che torna nella sua sede storica grazie a un importante intervento di recupero e riqualificazione promosso dal Comune di Pisa, realizzato da Farmacie Comunali Pisa S.p.A. e reso operativo in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore alle politiche sociosanitarie del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, l’amministratore unico di Farmacie Comunali Pisa Raffaele Magaldi, la direttrice della Zona distretto pisana della Asl Toscana nord ovest Alessandra Di Bugno, il consigliere regionale Diego Petrucci e il consigliere Comunale Maurizio Nerini.

La struttura, attiva dal primo luglio scorso e per tutto il periodo estivo, ospiterà gli equipaggi e dell’ambulanza del 118, consentendo una presenza stabile sul territorio e tempi di intervento più rapidi nelle emergenze. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 e in modalità continuativa, 24 ore su 24, il sabato e la domenica.

«Con questa inaugurazione – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – riportiamo il presidio del 118 nella sua sede storica, restituendo al litorale e alla città un immobile completamente riqualificato e nuovamente destinato a una funzione sanitaria di grande importanza per il territorio. Pur non essendo il servizio di emergenza territoriale una competenza comunale, come Amministrazione abbiamo ritenuto prioritario creare tutte le condizioni affinché il presidio potesse tornare ad operare a Marina di Pisa. Abbiamo promosso il recupero della struttura, favorito la collaborazione tra Farmacie Comunali Pisa e Azienda USL Toscana nord ovest che ha consentito di mettere gratuitamente a disposizione dell’Azienda sanitaria gli spazi necessari per il presidio del 118. È un risultato concreto che consente di rendere ancora più efficace la presenza del servizio sul nostro litorale, soprattutto nei mesi estivi quando aumentano sensibilmente le presenze rendendo ancora più importante poter contare su un’organizzazione dell’emergenza-urgenza vicina ed efficiente. Questo intervento dimostra come la collaborazione tra istituzioni possa tradursi in servizi migliori per cittadini e visitatori, valorizzando al tempo stesso il patrimonio pubblico.»

«Questo presidio rappresenta un tassello importante nel rafforzamento della rete dei servizi socio-sanitari del nostro territorio – dichiara l’assessore alle politiche socio-sanitarie Giovanna Bonanno. Nei mesi estivi il litorale registra un significativo incremento delle presenze e questo rende ancora più importante poter contare su un sistema dell’emergenza-urgenza capace di garantire risposte tempestive. Rafforzare i servizi di prossimità significa migliorare concretamente la tutela della salute dei cittadini e di quanti scelgono il nostro litorale durante la stagione estiva. Questo risultato è il frutto di un efficace lavoro di squadra tra Comune, Farmacie Comunali Pisa e Azienda USL Toscana nord ovest e conferma quanto sia fondamentale fare rete tra istituzioni per costruire servizi sempre più vicini ai bisogni delle persone».

«Come Azienda – evidenzia la direttrice della Zona distretto pisana – Asl Toscana nord ovest Alessandra Di Bugno – ringraziamo il sindaco, l’amministrazione comunale e l’amministratore unico di Farmacie comunali per averci messo a disposizione questi spazi che verranno quindi utilizzati dal nostro servizio 118. Oltre alla rilevanza di questa specifica attività, nota a tutti i cittadini, vorrei evidenziare l’importanza della rete che si sviluppa con gli altri servizi territoriali, in particolare quelli garantiti dalla Casa della Comunità di Marina di Pisa, una struttura aperta sulle 12 ore per 6 giorni su 7 che mette insieme medicina generale, specialistica, assistenza infermieristica anche domiciliare, continuità assistenziale, guardia turistica. Insomma, grazie a questa rete territoriale integrata possiamo offrire davvero risposte adeguate a tutti i bisogni degli utenti del litorale pisano, anche in questo momento di grande affluenza turistica».

«La concessione degli spazi di Marina di Pisa all’Azienda USL Toscana nord ovest per il servizio 118 rappresenta un esempio concreto del ruolo che Farmacie Comunali Pisa intende svolgere sul territorio – dichiara Raffaele Magaldi, amministratore unico di Farmacie Comunali Pisa. La nostra azienda non è soltanto una rete di farmacie, ma un presidio pubblico di prossimità, capace di collaborare con le istituzioni e di mettere a disposizione competenze, strutture e servizi per rafforzare la tutela della salute. Il risultato è un esempio concreto di collaborazione istituzionale capace di trasformare un immobile pubblico inutilizzato in un presidio sanitario moderno ed efficiente, rafforzando l’offerta dei servizi sul litorale e rispondendo ad una richiesta sentita dalla cittadinanza».

La struttura. L’immobile, conferito a Farmacie Comunali dal Comune di Pisa, è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione edilizia ed impiantistica per poter ospitare nuovamente, dopo anni di inutilizzo, il servizio di emergenza-urgenza 118. Dopo il recupero, i locali sono poi stati messi a disposizione dell’Azienda USL Toscana nord ovest a titolo gratuito.

Gli interventi hanno riguardato la completa riorganizzazione degli spazi interni, il rifacimento dei servizi igienici con la realizzazione di un bagno accessibile alle persone con disabilità, l’abbattimento delle barriere architettoniche mediante una nuova rampa di accesso, il rifacimento degli impianti elettrico, idrico e di climatizzazione, la realizzazione del nuovo impianto di terra e dei quadri elettrici, l’installazione di nuovi punti luce interni ed esterni, il rinnovo delle finiture con nuove pavimentazioni, controsoffitti, pareti in cartongesso e tinteggiature, oltre all’allestimento degli arredi necessari allo svolgimento dell’attività operativa.

Il servizio. L’organizzazione e la gestione del servizio sono state affidate all’Azienda USL Toscana nord ovest, che utilizza la struttura quale base logistica per gli equipaggi del 118 impegnati negli interventi sul litorale. L’attivazione del presidio consentirà di avvicinare il servizio alle aree di maggiore frequentazione estiva, migliorando la tempestività degli interventi e rafforzando il sistema dell’emergenza-urgenza a beneficio di residenti, turisti e operatori economici dell’intero litorale pisano. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00, e 24 ore su 24 il sabato e la domenica.

Last modified: Luglio 23, 2026