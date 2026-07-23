La struttura Auxilium di Volterra, CISL FP Pisa: “Lo stato di agitazione prosegue. Servono risposte concrete e stabilità per i lavoratori”

Written by Redazione• 1:45 pm• Volterra

VOLTERRA – In merito alle vicende che stanno interessando la struttura Auxilium di Volterra, la CISL FP Pisa ribadisce con fermezza la propria posizione a tutela di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori della struttura, nonché della qualità del servizio sanitario offerto alla comunità.

“Pur confermando la massima disponibilità al confronto e alla collaborazione per individuare soluzioni condivise, il sindacato evidenzia come le criticità segnalate e riscontrate sul campo siano, ad oggi, ancora prive di risposte concrete e rimangano sostanzialmente irrisolte. Per questo motivo, la CISL FP Pisa conferma che lo stato di agitazione, già formalmente depositato presso la Prefettura dall’aprile scorso e che non verrà revocato e proseguirà fino a quando non saranno assunti impegni chiari e verificabili da parte dei soggetti competenti. Al centro della vertenza resta la necessità di avviare un reale percorso di fidelizzazione del personale. Per garantire la continuità assistenziale e mantenere elevata la qualità delle cure all’interno dell’Auxilium, è fondamentale valorizzare e mantenere le professionalità esistenti in struttura di OSS, infermieri e fisioterapisti, che per il perdurare di queste criticità si stanno licenziando. La nostra richiesta è quella di assicurare condizioni di lavoro stabili, dignitose e attrattive, per tutti i lavoratori e le lavoratrici presenti all’interno della struttura e conseguentemente i servizi sanitari offerti ai cittadini. Lo stato di agitazione non è una scelta ideologica, ma uno strumento necessario di fronte all’assenza di risposte concrete. Continueremo a portare avanti questa battaglia con determinazione fino a quando non saranno garantite condizioni di lavoro stabili, la valorizzazione del personale e soluzioni definitive per tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’Ospedale Auxilium”, dichiara Cinzia Ferrante reggente CISL FP.

Nella giornata di venerdì 24 luglio inoltre, si terrà a Roma, davanti al Ministero della Salute, un presidio della sanità privata per il rinnovo del CCNL Aiop-Aris, scaduto da 8 anni e, per alcune RSA addirittura da 14 anni.

Last modified: Luglio 23, 2026