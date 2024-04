Marco Zaffaroni: “Disattenti sui gol nel primo tempo”

Scritto da admin• 4:45 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara Marco Zaffaroni tecnico della FeralpiSalò analizza la sconfitta dei suoi contro il Pisa.

“All’inizio abbiamo subito l’esperienza e la fisicità del Pisa. Noi non siamo stati bravi come il Pisa. Nella ripresa abbiamo approcciato meglio la gara. C’è il rammarico per non aver giocato bene nel primo tempo. Non siamo stati attenti nel primo e nel secondo gol. Siamo stati disattenti. Un vero peccato perché le stesse occasioni del Pisa nel primo tempo le abbiamo create noi nel secondo. La situazione adesso non è facile cercheremo di fare del nostro meglio per conquistare la salvezza”.

Last modified: Aprile 13, 2024