Marco Macchia confermato nella Commissione Antidoping della FIGC

PISA- Il professor Marco Macchia, ordinario di Chimica farmaceutica al Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa e delegato del Rettore per i rapporti con il territorio, è stato confermato componente della Commissione Federale Antidoping della FIGC, nella quale aveva già operato nel precedente quadriennio. La nomina è stata ufficializzata il 24 novembre.

La Commissione, composta da nove membri e in carica per due stagioni sportive, ha il compito di programmare i controlli antidoping in e fuori competizione, coordinare le attività con gli organismi nazionali e internazionali competenti, designare i rappresentanti degli atleti alle gare soggette a controllo e sviluppare iniziative di formazione e prevenzione. Svolge inoltre un ruolo di supporto tecnico-scientifico per FIGC nei rapporti con FIFA, UEFA e altre istituzioni.

Il professor Macchia ha maturato un’esperienza consolidata nel settore, avendo fatto parte del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute – Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping. In Ateneo è Presidente del Comitato per lo Sport Universitario e referente per i rapporti con il CUS Pisa; è inoltre membro del Comitato di Coordinamento di UNISPORT Italia.

Tra gli altri incarichi, fa parte del Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Farmaceutica della Società Chimica Italiana e del Comitato scientifico della Società Italiana di Nutraceutica. La sua attività scientifica, di carattere multidisciplinare, riguarda la progettazione di molecole innovative per diagnosi e terapia, la chimica farmaceutica e tossicologica, e la ricerca in ambito nutraceutico.

