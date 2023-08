Marco D’Alessandro: “Abbiamo tenuto testa al Parma. Nel gruppo c’è tanta rabbia per aver perso così”

Scritto da admin• 11:34 pm• Pisa SC

PISA – Uno degli uomini di maggior talento che ha cercato di trascinare il Pisa nei suoi momenti più complicati durante il match contro il Parma: Marco D’Alessandro analizza nella sala stampa dell’Arena la sconfitta beffarda subita per mano del Parma dai nerazzurri.

“Devo ancora trovare la migliore condizione. Cerco sempre di dare una parola di conforto alla squadra. La reazione deve sempre essere positiva. Abbiamo fatto qualche errore, ma abbiamo tenuto testa, contro una squadra costruita per salire in serie A”.

“La prova caratteriale data in undici contro dieci deve darci la carica. In noi c’è tanta rabbia perché, non meritando di perdere abbiamo preso gol al 94’. Però andiamo avanti siamo sulla buona strada”.

