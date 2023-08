Alberto Aquilani: “Non meritavamo di perdere. Mi dispiace per i ragazzi”

Scritto da admin• 11:42 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Pisa Alberto Aquilani commenta la sconfitta patita in extremis dalla sua squadra contro il Parma all’Arena.

di Antonio Tognoli

“Ho visto una grande squadra in campo, dopo un inizio difficile. In dieci abbiamo fatto bene e tenuto testa al Parma. Mi dispiace per i ragazzi perché meritavano di andare a casa almeno con un punto. Alcuni errori sono stati fatti, che fanno parte però di un percorso di crescita. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque”.

“Mlakar appena arrivato ci ha dato una grossa mano considerando che si è allenato una volta. D’Alessandro ha giocato una buona gara dando profondità alla manovra. Nel secondo gol potevamo fare meglio, però vado a casa soddisfatto perché la squadra ha dimostrato di esserci e di aver le carte in regola per giocarsela con tutti”.

Condividi la notizia:

Last modified: Agosto 29, 2023