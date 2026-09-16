Mantova – Pisa: arbitra Simone Galipò

Written by Redazione• 3:52 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 37enne fiorentino Simone Galipò della Sezione di Firenze, l‘arbitro designato a dirigere la sfida di domenica prossimo 20 settembre 2026 alle ore 17:15 al “Danilo Martelli” fra Mantova e Pisa, coadiuvato dai guardalinee Luigi Rossi della Sezione di Rovigo e Mattia Regattieri della Sezione di Finale Emilia, con in veste di quarto uomo Valerio Crezzini della Sezione di Siena, mentre in sala VAR sarà presente Luca Massimi della Sezione di Termoli, assistito da Raffaele Di Vuolo della Sezione di Castellammare di Stabia.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2016-’19) a dirigere incontri di Serie D, Galipò Calzavara vive un quinquennio ad arbitrare gare di Serie C, prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A-B a partire dalla stagione 2023-’25 che lo vede esordire tra i Cadetti alla seconda giornata in Brescia-Cittadella conclusa con il successo degli ospiti per 1-0, per poi collezionare 13 presenze, cui ne unisce ulteriore 17 nello scorso Campionato, mentre è all’esordio nella presente stagione.

Per quanto concerne, infine, i precedenti con i nerazzurri, il fischietto toscano ha diretto il Pisa in una sola circostanza, ovvero il 31 agosto 2024 alla quarta giornata del Torneo Cadetto nella sfida con la Reggiana alla “Cetilar Arena” e conclusa con il successo per 2-1 dei padroni di casa, a segno con Tramoni e Bonfanti, mentre Sersanti riduce le distanze per gli emiliani.

Last modified: Settembre 17, 2026