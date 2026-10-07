Cus Pisa calcio a 5: vincono le ragazze, pari amaro per la C1 e debutto storico dell’Under 15

Written by Redazione• 7:58 am• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

Successo per 5-2 sul Versilia nella Coppa femminile. La prima squadra maschile colpisce sei legni e chiude sull’1-1 con Viareggio

PISA – Una vittoria, un pareggio e un esordio storico segnano il fine settimana del Cus Pisa calcio a 5. La formazione femminile parte con un successo in Coppa, la C1 maschile raccoglie un punto dopo una gara ricca di occasioni e l’Under 15 disputa la sua prima partita in un campionato regionale.

La prima squadra maschile, allenata da Piludu, pareggia 1-1 contro il Family Service Viareggio. Nel primo tempo i gialloblù dominano e colpiscono ben sei legni, senza riuscire a trovare il vantaggio. La rete arriva nella ripresa con Bartoli, ma gli ospiti rispondono sfruttando un passaggio filtrante da rimessa laterale. Il tentativo finale dei pisani non cambia il risultato: secondo pareggio consecutivo e secondo punto in campionato.

Comincia invece con una vittoria la stagione della squadra femminile, che supera il Versilia per 5-2 nella Coppa di categoria. Dopo il vantaggio firmato da Lorenzini e il pareggio delle padrone di casa, il Cus prende il controllo dell’incontro, portandosi sull’1-5 prima della seconda rete avversaria. A segno Lorenzini con una doppietta, Fedele, Migliorini e Paradiso.

È il primo successo della gestione Iaquinta, sostituito in panchina dal vice Schiffino per una squalifica da scontare.

Per l’Under 15, guidata da Bruni, la trasferta contro l’Elba Futsal Club segna la prima storica partecipazione a un campionato regionale. Il risultato finale, 11-4 per gli isolani, racconta solo in parte una partita rimasta aperta fino a metà ripresa, quando il punteggio era ancora sul 4-2.

Determinanti gli interventi del portiere e capitano Armani, poi sostituito nel finale da De Paolis. Dopo il quinto gol dell’Elba, il calo delle energie ha favorito l’allungo dei padroni di casa contro un gruppo pisano composto in larga parte da giocatori sotto età. Le reti del Cus portano le firme di Chiellini, autore di una doppietta, Lorenzi e Armani. Un debutto che apre un nuovo percorso di crescita per il settore giovanile gialloblù.

Last modified: Ottobre 7, 2026