Cinquemila chilometri in Vespa per promuovere la donazione di sangue: l’avventura di Bassini e Fantozzi da Buggiano a Capo Nord

Scritto da admin• 12:24 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Nel giugno scorso, Francesco Bassini e Nicolò Fantozzi hanno compiuto un viaggio di 5.000 chilometri in Vespa da Buggiano a Capo Nord per promuovere la donazione di sangue e plasma in Europa.



L’iniziativa ha visto i due viaggiatori attraversare dieci paesi, affrontando condizioni difficili e vivendo avventure inaspettate, come forature e guadi. L’evento “Dammi una vespa e ti porto… a donare”, organizzato da Avis Toscana con il patrocinio della Fondazione Piaggio e del Comune di Pontedera, racconterà la loro esperienza il 4 settembre al Museo Fondazione Piaggio di Pontedera.

Il viaggio ha avuto anche una forte componente sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi per il podcast PositivaMente di Avis. Sventolando la bandiera dell’associazione e condividendo il loro percorso sui social, Bassini e Fantozzi hanno raggiunto Capo Nord in 16 giorni, promuovendo la cultura del dono in tutta Europa. L’iniziativa ha portato a una maggiore consapevolezza e a un aumento delle donazioni, soprattutto nei periodi critici come l’estate.

All’evento parteciperanno anche Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana, e Alice Simonetti, consigliera Avis nazionale, che discuteranno l’importanza della donazione di sangue e del Regolamento SoHO dell’Unione Europea.

Last modified: Settembre 9, 2024