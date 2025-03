Maltempo. Attivata l’idrovora Bufalina per il Lago di Massaciuccoli

Written by Antonio Tognoli• 6:05 pm• Attualità, Pisa

PISA – Un’ondata di maltempo sta colpendo la Toscana con piogge intense e abbondanti sulla zona settentrionale, fra le province di Lucca e Massa Carrara, e dovrebbe proseguire fino a domenica. Nelle zone di costa, inoltre, si registra un innalzamento del livello del mare che ostacola il normale sbocco dei corsi d’acqua.

Per garantire il normale deflusso delle acque e la riduzione del rischio idraulico, il Consorzio di Bonifica Toscana Nord è al lavoro già da mercoledì per monitorare la situazione in maniera costante e sono stati attivati i turni sulle 24 ore per garantire il presidio anche durante le ore notturne. Nella stessa giornata è inoltre entrata in funzione la maggior parte degli impianti idrovori lungo la costa apuoversiliese.

In particolare è stata subito attivata l’idrovora della Bufalina perché la pioggia ha fatto salire il livello del Lago di Massaciuccoli a +24 centimetri sul livello del mare. Le previsioni meteo promettono ancora pioggia battente fino a domenica, con cumulati fino a 60 millimetri entro la serata di giovedì 13 marzo, che potrebbero determinare il superamento dei livelli di guardia.

Dato che le condizioni meteo e idrauliche impediscono il normale deflusso delle acque dal Lago di Massaciuccoli, il Consorzio prima ha liberato la foce del canale della Bufalina dalla barriera di sabbia per poi attivare due pompe dell’idrovora della Bufalina, al 30% della capacità. Il livello del lago si è per ora stabilizzato a +27 centimetri.

E’ stata inoltre attivata la procedura per la piena del Serchio, salito oltre i 4 metri al punto di monitoraggio dell’idrometro di Vecchiano: sono state chiuse le paratie e il fiume è stato monitorato per tutta la notte. Nella giornata di oggi, giovedì 13 marzo, è stata inoltre aumentata anche la portata dell’idrovora della Bufalina portata all’80% con tre pompe attive.

Il monitoraggio continuo prosegue sull’intero comprensorio del Consorzio. Sono previste infatti nuove piogge, in intensificazione, con una nuova perturbazione in arrivo nella giornata di venerdì.

Last modified: Marzo 13, 2025