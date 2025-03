Allerta meteo in Toscana: precipitazioni intense e rischio idraulico il 14 Marzo

Written by admin• 4:33 pm• Attualità, Pisa

PISA – Il tempo è in peggioramento in Toscana, con precipitazioni che nella giornata di domani, venerdì 14 marzo, diventeranno più diffuse e localmente persistenti, accompagnate anche da forti temporali, in particolare nelle zone centro-settentrionali.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idraulico del reticolo principale, che interesserà per l’intero venerdì 14 il Valdarno inferiore, la Val di Serchio, la Garfagnana, l’area Ombrone pistoiese-Bisenzio e il Mugello. Inoltre, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, il codice arancione sarà esteso anche alla Versilia, alla costa etrusca, alle aree interne a ridosso e alla Valdichiana. Nelle aree centrali, il codice arancione sarà valido anche per temporali.

Per l’intera giornata di venerdì 14, sempre per rischio idraulico del reticolo principale, il codice sarà giallo in Lunigiana, nel medio Ombrone grossetano e sulla costa sud. Per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, il codice giallo sarà valido in Lunigiana, nelle isole e sulla costa etrusca sud. Inoltre, per venti forti è stato emesso codice giallo per la Toscana centro-meridionale e per mareggiate sulla costa sud.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare in base ai diversi rischi sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

