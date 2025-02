Mai così buone le arance

Written by Antonio Tognoli• 11:46 am• Redazionale aziende

Intervistatore: Buongiorno, possiamo iniziare con una breve presentazione? Ci dica il suo nome.

Marco Nocilla: Buongiorno, mi chiamo Marco Nocilla.

Intervistatore: Lei è il titolare del negozio Nocilla, corretto?

Marco Nocilla: Sono il gestore del negozio, mentre il titolare dell’azienda è mio padre, Salvatore Nocilla. Io mi occupo della gestione del punto vendita qui a Pisa.

Intervistatore: Nocilla è un’azienda agricola, giusto?

Marco Nocilla: Esatto, è un’azienda agricola con sede a Ribera, in provincia di Agrigento, città nota per la produzione di agrumi.

Intervistatore: Quindi producete arance DOP?

Marco Nocilla: Sì, la nostra produzione principale riguarda le arance DOP. La nostra azienda è specializzata nella coltivazione di agrumi e ulivi per la produzione di olio d’oliva.

Intervistatore: Da quanto tempo siete presenti a Pisa?

Marco Nocilla: Abbiamo iniziato la vendita a Pisa nel 2019 con un servizio itinerante: furgone e consegna a domicilio. Successivamente, abbiamo partecipato a mercati locali, come quelli di San Martino e Navacchio. Il nostro punto vendita fisso in via Fiorentina 98 ha aperto nel dicembre 2023.

Intervistatore: Cosa si può trovare nel vostro negozio?

Marco Nocilla: Principalmente arance di nostra produzione, tra cui le varietà navel, rossa e vaniglia. Quest’ultima è un’arancia dolce con un basso contenuto di zuccheri, adatta anche ai diabetici e a chi soffre di reflusso. Oltre alle arance, abbiamo mandarini, clementine e altra frutta e verdura di stagione.

Intervistatore: Avete anche prodotti particolari?

Marco Nocilla: Sì, oltre alla frutta fresca, vendiamo frutta secca siciliana, olive condite, marmellate artigianali con il 70% di frutta, creme dolci senza glutine al pistacchio, nocciola, mandorla e gianduia, oltre a miele. Abbiamo anche formaggi tipici siciliani, come primo sale, ricotta salata e caciocavallo.

Intervistatore: E per quanto riguarda il vino?

Marco Nocilla: Abbiamo una selezione di vini prodotti a Licata, in provincia di Agrigento, tra cui Nero d’Avola, Grillo e Malvasia.

Intervistatore: Offrite spedizioni in tutta Italia?

Marco Nocilla: Sì, spediamo in tutta Italia. Inoltre, collaboriamo con altri venditori e speriamo di espanderci in città come Padova e Rieti.

Intervistatore: Torniamo un attimo alla vostra produzione. Le arance sono raccolte a mano?

Marco Nocilla: Esatto, raccogliamo le arance a mano e ci prendiamo cura delle nostre piante tutto l’anno. Per evitare trattamenti chimici, utilizziamo trappole ecologiche che attirano gli insetti, garantendo così una buccia edibile.

Intervistatore: Oltre agli agrumi, producete anche olio d’oliva?

Marco Nocilla: Sì, il nostro olio extravergine d’oliva è di alta qualità, adatto per il consumo a crudo. È un olio molto profumato, con una leggera nota piccante, e lo vendiamo a un prezzo molto competitivo.

Intervistatore: Quali sono i punti di forza della vostra azienda?

Marco Nocilla: La nostra filosofia si basa sulla filiera corta: portiamo il nostro prodotto direttamente dal produttore al consumatore, senza intermediari. Il nostro obiettivo è far conoscere i nostri prodotti a un pubblico sempre più ampio, sia a Pisa che in altre città italiane.

Intervistatore: Avete altri progetti futuri?

Marco Nocilla: Ci piacerebbe ampliare la nostra rete di vendita e far conoscere sempre di più i nostri prodotti. Se ci fossero rivenditori interessati, siamo disponibili a collaborazioni.

Last modified: Febbraio 7, 2025