Lutto nella politica pisana: ci ha lasciato Fabio Franceschi

Scritto da admin• 2:37 pm• Attualità, Pisa, Politica

PISA – Una notizia luttuosa ha sconvolto in queste ore l’ambiente politico religioso e sportivo della nostra citta. Ci ha lasciato Fabio Franceschi per tanti anni consigliere comunale.

di Maurizio Ficeli

Fabio oltre ad aver lavorato per tanti anni nell’azienda dei trasporti urbani di Pisa era anche noto come terziario francescano infatti molte volte lo potevi trovare nella chiesa di San Francesco all’ambone a leggere le letture. Era nato a Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia ma ormai era pisano dì adozione, visto che viveva da una vita nella nostra città con la moglie Maria Luisa scomparsa mesi fa ed era attaccato alle tradizioni storiche pisane avendo fatto parte fino al 2003 del Consiglio degli anziani del Gioco del Ponte.

Inoltre era anche un grande tifoso del Pisa specie ai tempi di Romeo e personalmente, mi ricordo tante trasferte fatte anche insieme a lui. Una persona viva e piena di interessi, ed amico di tutti quindi. Anche il primo cittadino di Pisa Michele Conti ha espresso ai familiari i sentimenti del più profondo cordoglio. Ed anche noi della redazione di Pisanews ci uniamo al lutto generale formulando alla figlia Silvia ed ai congiunti le più sentite condoglianze. Rip in pace Fabio.

Fabio Franceschi (foto tratta dal suo profilo fb)

Last modified: Agosto 22, 2024