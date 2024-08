Arriva il Ludobus in Valdera: divertimento gratuito per bambini e famiglie

Scritto da admin• 2:16 pm• Bientina, Calcinaia, Palaia

PISA – Nei comuni dell’Unione Valdera, arriva il Ludobus, un autobus del gioco che offrirà ore di divertimento gratuito ai bambini dai 3 ai 12 anni e alle loro famiglie. Da agosto a ottobre, il Ludobus farà sei fermate in ciascun comune dell’Unione Valdera (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia, Pontedera), sostando in piazze e parchi per offrire giochi, libri, materiali per laboratori e altre attività ludiche.

Organizzato dall’Unione Valdera e dalle amministrazioni comunali in collaborazione con la Cooperativa Arnera, il Ludobus offrirà due ore di intrattenimento ad ogni fermata. Le attività includeranno giochi di gruppo, percorsi ludici, staffette, gare, giochi da tavolo, laboratori creativi e animazione teatrale. I luoghi e gli orari delle fermate saranno comunicati dai vari comuni.

Il Ludobus non solo intratterrà i più piccoli, ma promuoverà anche la lettura con prestiti di libri, letture animate e laboratori di scrittura. Un’iniziativa vivace e coinvolgente, aperta a tutti, che non richiede altro che la partecipazione alle date e agli orari indicati.

Last modified: Agosto 21, 2024