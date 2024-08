“Stelle, Ville e Meraviglie”: due concerti gratuiti per chiudere la nona edizione con Blues e Jazz di eccellenza

Scritto da admin• 2:41 pm• Eventi/Spettacolo, Ponsacco

PONSACCO – La nona edizione di Stelle, Ville e Meraviglie si conclude con due concerti gratuiti imperdibili:

Venerdì 23 agosto a Camugliano (Ponsacco): Andrea Lupo Lupi & The Trobadours, con special guest Nico Gori, offriranno una performance di blues, jazz e songwriting di alto livello. Andrea Lupi, noto per la sua carriera e il suo ultimo disco acclamato dalla critica, sarà affiancato da Nico Gori, uno dei migliori clarinettisti al mondo.

Giovedì 22 agosto a Montefoscoli, ore 21:40: Mimmo Mollica Band porterà il Chicago blues con il suo stile inconfondibile, trasformando il borgo in una vivace versione della Maxwell Street di Chicago. Mimmo Mollica, un veterano del blues italiano, è noto per le sue esibizioni in festival nazionali e internazionali.

Last modified: Agosto 21, 2024