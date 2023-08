Lutto nel tifo nerazzurro: è morto Jonny Carena. Era presidente del Club Torre Pendente

Scritto da admin• 10:19 am• Pisa SC

PISA – Una notizia luttuosa ha sconvolto in queste ore l’ambiente del tifo nerazzurro: ci ha lasciato all’età di 72 anni, li avrebbe compiuti il 13 novembre, Giovanni Carena, detto Jonny storico tifoso nerazzurro, presidente del Club Torre Pendente, un vero pisano doc,

di Maurizio Ficeli

Era attaccato visceralmente alla squadra nerazzurra ed innamorato della sua città. Personalmente ricordo i suoi interventi telefonici fatti anni fa nel corso della trasmissione “Ale Nerazzurri” su Telecentro2, alla quale partecipavo in presenza. Tanti in questo momento i messaggi sui social da parte dei tifosi in ricordo di Giovanni, un personaggio che ha fatto la storia del tifo pisano. Fra questi ne estrapoliamo alcuni, come quello commovente di Liana Bandini, del Centro Coordinamento: “Purtroppo con profondo dolore ci ha lasciato un grande tifoso storico del suo amato Pisa, Carena Giovanni, Presidente del Club Torre Pendente un abbraccio simbolico da tutti noi amici del Centro di Coordinamento e non sarai sempre presente”.

Altro messaggio di ricordo è quello che Sandro Petrozzi ha lasciato sulla bacheca Fb di Giovanni Carena: “Caro Giovanni, resterai per sempre nella mia memoria come colui che che mi fece scoprire l’ ambiente turistico pisano, il nostro carissimo Ranieri Gagetti, che credeva in noi e tanti altri personaggi del turismo Pisano. Indimenticabili le serate trascorse a casa tua, ad ascoltare la musica degli anni 70, con tutti gli strumenti che possedevi. Eri un amico vero. Poi ci siamo persi un po’ di vista e mi ero ripromesso di chiamarti. Non ho fatto a tempo e mi dispiace. Hai rappresentato un momento significativo della mia vita. Gli anni post universitari e la conoscenza di un ambiente che mi piaceva.

Ciao Giovanni”.

Ed anche noi, della redazione di Pisanews ci uniamo al dolore generale formulando alla famiglia le più sentite condoglianze. Ciao Giovanni, che la terra ti sia lieve, e continua a tifare Pisa da lassù.

