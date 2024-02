Lutto nel tifo nerazzurro: è morto Claudio Carnicelli

Scritto da admin• 10:24 am• Pisa SC

Ci ha lasciato il marito di Liana Bandini presidente del Club Centro Coordinamento

PISA – Una notizia luttuosa ha sconvolto l’ambiente della tifoseria nerazzurra alla vigilia della gara di Cosenza. Claudio Carnicelli, adorato marito di Liana Bandini del Centro Coordinamento, ci ha lasciato improvvisamente in queste ore.

di Maurizio Ficeli

Pisano doc, prima di andare in pensione aveva lavorato alla sede della Cassa di Risparmio di Pisa in piazza Dante. Attaccatissimo alla sua citta ed alla squadra nerazzurra, era sempre presente in casa ed in ogni trasferta dove giocava il Pisa.E la società nerazzurra in queste ore ha diffuso un comunicato per ricordarlo esprimendo il più sincero ed affettuoso cordoglio”Il Pisa Sporting Club si unisce al profondo cordoglio per la scomparsa di Claudio Carnicelli, storico e appassionato tifoso del Pisa, al seguito della squadra in ogni parte d’Italia e oltre ogni categoria assieme alla adorata moglie Liana con cui da sempre ha portato avanti il Centro Coordinamento. Il Presidente Giuseppe Corrado a nome della Società tutta esprime le più sentite condoglianze alla signora Liana, alla figlia Claudia, ai nipoti e tutte le persone a loro vicine in questo doloroso momento per la famiglia nerazzurra”.

Ed anche la redazione di Pisanews.net si unisce al cordoglio generale formulando alla cara Liana ed ai suoi familiari la propria vicinanza e le più sentite condoglianze. Ciao Claudio, che la terra ti sia lieve,continua a tifare Pisa da lassu'”.

