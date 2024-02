Cosenza – Pisa: i convocati di mister Aquilani

Scritto da admin• 9:12 pm• Pisa SC

PISA -Rifinitura mattutina sul prato dell’Arena per il Pisa Sporting Club che nel pomeriggio di venerdì ha raggiunto la Calabria con un volo charter partito dall’Aeroporto “Galilei”.

La squadra nerazzurra ha così completato la preparazione in vista del confronto con il Cosenza in programma sabato 3 febbraio (ore 14) allo Stadio “San Vito-Marulla”. Dopo il riscaldamento iniziale il gruppo è stato impegnato in una serie di esercitazioni tattiche e nelle tradizionali esercitazioni dedicate ai calci piazzati che hanno seguito una breve partitella a ranghi contrapposti.

Al termine della seduta è stata diramata la lista dei convocati. Il Pisa non potrà disporre a Cosenza di giocatori importanti nello scacchiere di Aquilani. Non ci saranno per squalifica Nicolas, Esteves e Lisandru Tramoni. Ai box per infortunio purtroppo Marco D’Alessandro e Matteo Tramoni. Nella lista dei convocati torna Maxime Leverbe e i due giovani portieri Vukovic e Campani.l oltre ai Primavera Trdan e Raychev.

Maxime Leverbe, Antonio Caracciolo, Simone Canestrelli, Hjortur Hermannsson, Marius Marin, Nicholas Bonfanti, Ernesto Torregrossa, Ante Vukovic, Miha Trdan, Idrissa Tourè, Jan Mlakar, Pietro Beruatto, Leonardo Loria, Gaetano Masucci, Mattia Valoti, Alessandro Arena, Adrian Raychev, Stefano Moreo, Arturo Calabresi, Matteo Campani, Gabriele Piccinini, Tommaso Barbieri, Miguel Veloso Andrea Barberis.

Condividi la notizia:

Last modified: Febbraio 3, 2024