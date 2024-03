Lutto nel mondo del commercio: è morto Pierluigi Longiave

Scritto da admin• 7:27 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, Tutti

PISA – Una notizia luttuosa ha sconvolto il mondo del commercio pisano. Ci ha lasciato Pierluigi Longiave, noto imprenditore che ha gestito per tanti anni con la famiglia un negozio di elettrodomestici e di impianti di alta fedeltà in Lungarno Galilei.

di Maurizio Ficeli

Da Pierluigi che ci ha lasciato in queste ore si sono serviti generazioni di pisani, tra l’altro era un vero pisano, amante della sua città, oltre che un grande tifoso del Pisa.



Ne danno il triste annuncio I figli Laura, Annalisa e Francesco, mentre sui social si stanno susseguendo tantissimi messaggi di profondo cordoglio.

Per chi volesse dare l’ultimo saluto a Pierluigi può farlo recandosi presso la chiesa del Cimitero della Misericordia in via Pietrasantina dove alle 15 di sabato 23 marzo, ci sarà la cerimonia funebre.

Ed anche noi della redazione di Pisanews ci uniamo al cordoglio generale formulando alla famiglia le più sentite condoglianze.

Pierluigi Longiave insieme ai figli (foto tratta dal profilo fb di Laura Longiave)

Last modified: Marzo 22, 2024