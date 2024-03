Inaugurato Viale Gramsci a due passi dalla stazione centrale a Pisa

Scritto da admin• 3:27 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Un clima primaverile, incastonato in una splendida giornata di sole, ha fatto da cornice – venerdì 22 marzo 2024, alla presenza del Sindaco Michele Conti e del Vice Sindaco, nonché Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa – alla formale inaugurazione. con tanto di rituale taglio del nastro, del riqualificato Viale Gramsci, a completamento di un più ampio progetto che ha interessato l’intera area della Stazione e che già aveva visto inaugurata a giugno 2023 la nuova Piazza della Stazione, attraverso l’apposizione di isole verdi e fontana restaurata nella zona centrale destinata al flusso di passeggeri a piedi, oltre ad attrezzare la parte ovest con la zona parcheggi e sosta taxi e quella est con il Capolinea dei bus di Autolinee Toscane.

di Giovanni Manenti

La complessiva opera di riqualificazione della citata area, pertanto, portata a conclusione in un tempo di appena un anno e mezzo dall’apertura dei cantieri avvenuta nel settembre 2022. ha avuto un costo totale di circa 2,6milioni di €uro, gran parte dei quali (per una quota di 2milioni di €uro) finanziati con i Fondi del Bando Periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. ragion per cui l’importo iscritto a Bilancio dall’Amministrazione Comunale è pari a soli 548mila euro.

Prendendo la parola di fronte ai numerosi cittadini che si erano radunati per assistere all’evento, ilSindaco Michele Conti ha tenuto a sottolineare: “Con l’inaugurazione odierna si sia ultimato il grande intervento di riqualificazione della principale porta di accesso alla città, facendo sì che l’impostazione di Piazza della Stazione e del contiguo Viale Gramsci sia cambiata diametralmente, considerato come l’area di fronte allo scalo ferroviario sia adesso interamente pedonalizzata, con la viabilità concentrata al centro di Viale Gramsci e ai lati due grandi marciapiedi, di cui uno allargato per creare una zona di passeggio con doppio filare di alberature e sistema di sedute. Ciò ha fatto sì“, prosegue il Primo Cittadino, “che un unico spazio pedonale colleghi la Stazione con Piazza Vittorio Emanuele attraverso una riqualificazione che è partita dalle aree pubbliche, con nuovi spazi urbani, pavimentazioni, asfalti, illuminazione, arredi urbani e verde, che non si ferma qui, in quanto, oltre a proseguire con l’opera di sistemazione delle pavimentazioni all’interno delle gallerie Gramsci, d’ora in poi l’azione dell’Amministrazione si indirizzerà verso il miglioramento dell’offerta commerciale ed, in questo senso, siamo intenzionati ad acquistare i fondi in viale Gramsci per farne dei servizi rivolti a turisti e cittadini, e dare allo stesso tempo un segnale di stimolo rivolto ai privati, affinché gli esercizi commerciali della zona siano parte del processo di riqualificazione, il che mi pone nella condizione di ringraziare imprenditori, associazioni di quartiere e privati cittadini, che lavorano già da anni in questa direzione, affrontando con coraggio le situazioni di degrado e le criticità che da tanti anni caratterizzano il quartiere. La nostra visione, conclude il Sindaco Conti, è partita da una riqualificazione degli spazi pubblici, che oltre alla zona della Stazione si è estesa anche alla Sesta Porta con la creazione del Parco Stampace e della piazzetta in ingresso all’area verde, ma vogliamo proseguire stimolando una vera e propria riqualificazione commerciale dell’intera area, perché siamo convinti che solo con un approccio di rigenerazione complessiva, potremo far tornare la Stazione ad essere un quartiere vivibile per i cittadini e un biglietto da visita per i circa 20 milioni di viaggiatori che transitano da qui ogni anno, tra turisti, lavoratori pendolari e studenti, divenendo così una porta di accesso che sia finalmente all’altezza di una città tra le più visitate al mondo per il patrimonio monumentale e tra le più attrattive per la presenza di Università, Scuole di specializzazione e Centri di Ricerca a livello internazionale”.

Ovviamente soddisfatto, nonché entrato più nello specifico dei lavori eseguiti, il Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa ha evidenziato: “Il nostro desiderio sia quello di fare dell’area della Stazione il “salotto buono” della città, considerato che in questo Viale si affacciano palazzi importanti, ragion per cui vi abbiamo investito per la relativa riqualificazione 2,6milioni di €uro, gran parte dei quali rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, impegno che ha consentito di riqualificare la parte destinata al verde urbano, visto che su 11mila metri quadrati ve ne sono circa 5500 di camminamenti completamente accessibili sia alle persone con disabilità ma non solo, ovvero anche alle altre fasce deboli della società, mantenendo le oltre 50 alberature esistenti ma andando nel contempo a creare un nuovo Viale con nuove alberature. All’interno di questa riqualificazione“, prosegue il Vice Sindaco, “vi sono altresì oltre 1000 metri quadri di aiuole verdi poste sia alla rotatoria che all’accesso della Stazione dove transitano oltre 18milioni di passeggeri all’anno, nonché moltissimi cittadini pisani ed, in particolare,.di questo quartiere, quale palese testimonianza di come attorno allo stesso vi sia una visione da parte dell’Amministrazione Comunale che non si limita alle singole opere ma che rappresenta un vero e proprio sistema di opere pubbliche, di arredo e di verde urbano che già sono state in buona parte ultimate come ad esempio il Parco Stampace con previsione di ulteriori sviluppi nei prossimi mesi ed anni attraverso interventi che riteniamo possano ancor più riqualificare sotto l’aspetto dell’offerta commerciale questo luogo tanto caro ai nostri cittadini” .

