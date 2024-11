Lunedì 25 novembre al Palazzetto dello Sport una partita di beneficenza organizzata da Kinzika Group in collaborazione con l’ex calciatore Gerry Cavallo

Written by admin• 4:06 pm• Pisa, Sport

PISA – Si terrà lunedì 25 novembre (ore 18) presso il palazzetto dello sport di Pisa (via Atleti azzurri pisani, 15) l’evento calcistico di beneficenza organizzato da Kinzika Group in collaborazione con l’ex calciatore Gerry Cavallo.

Il ricavato sarà devoluto all’associazione Talenti autistici per lo spazio inclusivo “Bosco dei talenti” di San Piero a Grado. Tutti sono invitati a partecipare e sostenere la causa, contribuendo con un’offerta libera al momento dell’ingresso.

«L’amministrazione – dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa – continua a sostenere, attraverso lo sport, eventi di rilievo sociale finalizzati alla beneficenza. Dopo il successo della partita per la solidarietà “Metti in campo il cuore”, che lo scorso 16 novembre ha registrato una grande adesione di pubblico, vogliamo continuare ad utilizzare lo sport come uno strumento di cambiamento sociale. Anche in questo caso – conclude l’assessore – il calcio è un mezzo per sensibilizzare all’inclusione e promuovere iniziative benefiche che coinvolgano i giovani e le famiglie».

Il ricavato della partita verrà devoluto all’associazione Talenti autistici per la realizzazione di un fienile all’interno dello spazio inclusivo “Bosco dei talenti”, un’area verde naturale situata a San Piero a Grado che l’associazione ha dedicato alle attività didattiche e ludico-creative che coinvolgono anche l’interazione con gli animali. Lo spazio, in cui è presente un piccolo edificio di tre stanze, offre a bambini e famiglie l’opportunità di incontrarsi e crescere insieme in favore dell’integrazione alla diversità.

Alla partita di beneficenza parteciperanno le scuole di calcio del territorio Pisa Sporting Club, Porta a Piagge, Pisa Ovest, Ospedalieri, Scintilla, G. S. Porta a Lucca, Vecchiano spa, Zambra, Monte Serra, Atletico Etruria, Cella, Ponte all’Origini, Migliarino, Urbino Taccola, San Giuliano, Calci, Fornacette, Madonna dell’Acqua, Freccia Azzurra, San Frediano, Frates Perignano, Viareggio Calcio, Pro Livorno Sorgenti. Prenderanno parte anche nomi illustri sia della storia del Pisa Sporting Club che del mondo del calcio, tra cui Lamberto Piovanelli, Luca Cecconi, Igor Protti, Davide Cei, Ildebrando Stafico, Francesco Gabrielli, Alvaro Ricoveri e l’ex allenatore Luca Giannini.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pisa, è sponsorizzato dall’associazione Costruiamo gentilezza e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Pisa. Sulle tribune sono stati invitati anche gli istituti comprensivi “G. Gamerra” e “G. Galilei”, con attività di intrattenimento pensate per i più piccoli.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 346 9744065, 338 7466421, 347 1709679.

