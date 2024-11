Comunicato della Curva Nord in vista del derby di Carrara

Written by admin• 4:03 pm• Pisa SC

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Curva Nord Maurizio Alberti.

“I gruppi organizzati della “Curva Nord Maurizio Alberti”, in occasione della partita Carrarese-Pisa di sabato 23 novembre, comunicano che non saranno presenti sugli spalti dello stadio di Carrara. La decisione di non acquistare i tagliandi del settore ospiti è stata presa prima ancora che uscissero, ed è figlia della volontà di non partecipare, per QUESTA TRASFERTA che reputiamo anche “tranquilla”, alla prevedibile e sfrenata corsa al biglietto. Come immaginavamo, i 600 biglietti messi a disposizione sono andati esauriti in una manciata di minuti, e i gruppi non si sarebbero neppure potuti assicurare tutti i biglietti necessari. Al di là di questo, non faremo di certo mancare la nostra vicinanza alla squadra in questo momento della stagione. Si invita tutta la tifoseria neroazzurra a presentarsi sabato, alle ore 12, di fronte all’hotel “Principe di Piemonte”, a Viareggio, sede del ritiro pre-gara, per incitare e sostenere la squadra alla vigilia della partenza per Carrara”.

Last modified: Novembre 22, 2024