Lunedì 19 gennaio chiusura temporanea al traffico di via Pisorno per lavori urgenti di manutenzione del Canale di Bonifica di Tombolo

Written by Antonio Tognoli• 8:03 am• Pisa, Attualità

PISA – Lunedì 19 gennaio, dalle ore 12.30 alle ore 17.30, sarà disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Pisorno e di viale Mezzapiaggia in entrambe le direzioni di marcia.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di lavori urgenti di manutenzione del “Canale di Bonifica di Tombolo“, interventi programmati dal Consorzio di Bonifica Basso Valdarno e finalizzati alla messa in sicurezza e al corretto funzionamento del sistema di scolo delle acque.

La chiusura interesserà l’intero tratto compreso tra la rotatoria “Fratelli Oreste ed Egidio Bani”, situata all’ingresso est di via Pisorno, e il ristorante, posto in viale Mezzapiaggia, corrispondente all’ingresso ovest del viale e di via Pisorno.

Durante l’orario dei lavori sarà garantita un’adeguata segnaletica temporanea e saranno indicate le deviazioni necessarie per la viabilità alternativa.

Last modified: Gennaio 18, 2026