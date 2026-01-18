PNRR in Piazza Manin: via libera alla completa rimozione delle vecchie bancarelle

Written by admin• 8:07 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Dopo l’accoglimento nella giornata di venerdì 16 gennaio da parte del Tar dell’istanza del Comune di Pisa in merito alla necessità di completare i lavori di riqualificazione di piazza Manin e, di conseguenza, di liberare la piazza dalle bancarelle.

Gli operai sono a lavoro per rimuovere le vecchie strutture in tenda e lasciare interamente libera la superficie della piazza per lo svolgimento dei lavori di riqualificazione dello spazio antistante all’area monumentale, come previsto da progetto finanziato con fondi PNRR e inserito nel programma PINQUA per l’importo complessivo di 5,8 milioni di euro. Stamani il sindaco di Pisa Michele Conti, insieme all’assessore al commercio e turismo Paolo Pesciatini e ai tecnici dell’ufficio di Attuazione progetti PNRR, ha fatto un sopralluogo in piazza Manin per verificare l’effettiva rimozione delle strutture da parte dei proprietari delle 47 licenze commerciali che erano presenti. Oltre al decreto del Tar che dà ragione al Comune, è notizia di oggi la firma di un accordo tra Amministrazione comunale e titolari delle licenze ricorrenti, che porta a 12 le bancarelle previste nel progetto di restyling di piazza Manin.

«In piazza Manin i lavori di riqualificazione proseguiranno e finiranno entro la data stabilita dal PNRR – dichiara il sindaco Michele Conti –. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto seguendo l’indirizzo dell’Amministrazione che ha tutelato, anche questa volta, l’interesse pubblico, lavorando, spesso in silenzio, per restituire alla nostra piazza dei Miracoli un ingresso degno della storia e della cultura della nostra città. Abbiamo al contempo tutelato il lavoro di tante famiglie, contemperando le esigenze dei commercianti alle indicazione della Soprintendenza, procedendo con buon senso: ai lati di piazza Manin resteranno soltanto 12 bancarelle, dopo un restyling di pregio che valorizza la piazza e crea un cono visivo che finalmente renderà visibile la nostra Torre. Questo è solo l’ultimo tassello di un lungo percorso intrapreso dalla nostra Amministrazione che è iniziato con l’approvazione del Piano di gestione Unesco, proseguito con l’approvazione di un piano del commercio equo e lungimirante, e finalizzato con l’ottenimento e la messa a terra di quasi 6 milioni di risorse PNRR per riqualificare il percorso pedonale turistico più importante della città. Un’altra promessa mantenuta per Pisa, tenendo la barra dritta e pensando a tutelare l’immagine della nostra città nel mondo».

«Come più volte comunicato sia in occasione delle varie riunioni con gli operatori, anche alla presenza delle rappresentanze di categoria – soggetti deputati alla concertazione – sia in Piazza Manin – spiega l’assessore Paolo Pesciatini – l’Amministrazione Comunale non ha mai chiuso il dialogo e stava lavorando già per considerare positivamente quanto frutto di quello che è poi risultato come un accordo con gli operatori. Tutto questo infatti prima del giudizio del TAR che, ancora una volta, alla fine ha dato ragione al Comune. Abbiamo sempre avuto la doverosa attenzione per i diritti e il lavoro di tutti, compresi quei commercianti su area pubblica che da anni non avevano mai avuto certezze. Le indicazioni emerse e frutto dell’accordo definitivo, del resto erano state significate da chi presente alle riunioni in Comune con le categorie economiche».

Da lunedì 12 gennaio i lavori di rifacimento dei sottoservizi e di realizzazione della nuova pavimentazione si sono spostati in piazza Manin, mentre sono ancora in corso gli interventi in via Cammeo. Per la durata dei lavori vengono creati appositi percorsi pedonali protetti per consentire l’ingresso e l’uscita dall’area monumentale di piazza del Duomo. Al centro di Piazza Manin viene realizzata un’area pavimentata in pietra grigia, quale spazio polivalente e simbolico posto all’ingresso di Porta Nuova con le caratteristiche tre aperture ad arco che fanno da sfondo alla piazza. Lo spazio sarà corredato da panchine lineari doppie, illuminate alla base da un nastro led posto raso terra, in modo da creare un luogo simbolico di fronte al complesso monumentale di Piazza dei Miracoli. Per gli elementi di arredo urbano si prevedono sedute circolari e sedute lineari, realizzate in materiale ecologico e resistente di colore bianco, così da consentire a tutti, residenti e turisti, la sosta e la socializzazione. Verranno installati cestini portarifiuti, nuove alberature, oltre ai pannelli-totem informativi in prossimità delle porte di ingresso all’area monumentale. La riqualificazione prevede che nella piazza le nuove bancarelle siano collocate solo ai lati dello spazio, lasciando completamente libera la visuale d’ingresso al sito Unesco. La fine lavori in piazza Manin è prevista nei mesi di marzo-aprile, con collaudo delle opere entro fine giugno.

Gennaio 18, 2026