L’Effemeride Pisana del 18 gennaio 2026

Domenica 18 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:47 e tramonta alle 17:07, le ore di luce solare sono 9 e 20 minuti

Luna Nuova alle 20:53:17 e distante dalla terra 395.713 km.

Oggi è il 327mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Santa Margherita d’Ungheria, principessa e religiosa

Buda (Ungheria), 1242 – Isola Margherita (Budapest), 18 Gennaio 1270

Nacque nel 1242 da Bela IV re d’Ungheria e dalla regina Maria di origine bizantina, probabilmente nel castello di Turòc. Nel 1252 fu condotta al monastero delle Domenicane di Santa Maria nell’Isola delle Lepri sul Danubio presso Buda, fondato da suo padre. Qui fa la sua professione religiosa nel 1254 e prende il velo nel 1261. Margherita si faceva leggere le Sacre Scritture e si affidava alla guida spirituale del suo confessore, il domenicano Marcello, già Provinciale d’Ungheria. È stata una delle più grandi mistiche medievali d’Ungheria. Grazie alla sua ascesi ebbe il dono delle visioni. Morì il 18 gennaio 1270 nel suo convento dell’Isola delle Lepri, presso Budapest. La sua tomba divenne presto meta di pellegrinaggi. Il processo canonico per dichiararla santa è incominciato nel 1271, sotto Gregorio X. La canonizzazione è avvenuta nel 1943, con Pio XII. Un iter complessivo di 672 anni.

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale della religione

Giornata mondiale della neve

Giorno di Winnie the Pooh

La citazione del giorno:

Un uomo che fa molto rumore ha sempre ragione. (William Cowper)

E’ accaduto il 18 gennaio nel mondo:

1486 – Il re Enrico VII d’Inghilterra sposa Elisabetta di York, figlia di Edoardo IV, unendo la Casa di Lancaster e la Casa di York

1778 – James Cook è il primo europeo a scoprire le Hawaii, cui dà il nome di “Isole Sandwich”

1871 – Francia – Proclamazione di Guglielmo I a imperatore tedesco nella Sala degli specchi di Versailles. Creazione dell’Impero tedesco (nome ufficiale: Deutsches Reich, ossia Reich tedesco)

1886 – Il moderno hockey su prato nasce in Inghilterra con la costituzione della The Hockey Association

1896 – Viene mostrata la prima macchina a raggi X

1911 – Eugene B. Ely atterra sul ponte della USS Pennsylvania (ACR-4) ancorata nel porto di San Francisco, è la prima volta che un aereo atterra su una nave

1915 – Prima guerra mondiale: in Africa Orientale Tedesca si svolge il cruento scontro di Jassin in cui i britannici vengono pesantemente sconfitti dai tedeschi guidati dal generale Alexander von Hammerstein

1919 Prima guerra mondiale: inizia la Conferenza di pace a Versailles Viene fondato a Roma il Partito Popolare Italiano da Don Luigi Sturzo Viene fondata la Bentley Motors

1939 – Louis Armstrong registra Jeepers Creepers

1943 – Seconda guerra mondiale: prima rivolta degli ebrei rinchiusi nel Ghetto di Varsavia

1944 – La Metropolitan Opera House di New York ospita per la prima volta un concerto jazz; si esibiscono Louis Armstrong, Benny Goodman, Lionel Hampton, Artie Shaw, Roy Eldridge e Jack Teagarden

1964 – I Beatles appaiono sulla classifica di Billboard per la prima volta

1993 – Per la prima volta il Martin Luther King Day viene osservato ufficialmente in tutti e 50 gli Stati degli USA

1995 – A Vallon-Pont-d’Arc, in Francia, in una rete di grotte vengono scoperti dipinti e graffiti vecchi di 17-20.000 anni

1997 – Il norvegese Boerge Ousland diventa la prima persona ad attraversare l’Antartico da solo e senza aiuto

Nati il 18 gennaio:

KEVIN COSTNER

Attore e regista statunitense

α 18 gennaio 1955

CARY GRANT

Attore inglese

α 18 gennaio 1904 ω 29 novembre 1986

PEP GUARDIOLA

Allenatore ed ex calciatore spagnolo

α 18 gennaio 1971

OLIVER HARDY

Attore comico statunitense

α 18 gennaio 1892 ω 7 agosto 1957

DINO MENEGHIN

Cestista e dirigente sportivo di pallacanestro

α 18 gennaio 1950

ALAN ALEXANDER MILNE

Scrittore e sceneggiatore inglese, padre di Winnie the Pooh

α 18 gennaio 1882 ω 31 gennaio 1956

MONTESQUIEU

Filosofo, giurista e letterato francese

α 18 gennaio 1689 ω 10 febbraio 1755

GILLES VILLENEUVE

Pilota F1 canadese

α 18 gennaio 1950 ω 8 maggio 1982

IVA ZANICCHI

Cantante e presentatrice tv italiana

α 18 gennaio 1940

Deceduti il 18 gennaio:

BRUCE CHATWIN

Scrittore inglese

α 13 maggio 1940 ω 18 gennaio 1989

RENATO GUTTUSO

Pittore italiano

α 26 dicembre 1911 ω 18 gennaio 1987

RUDYARD KIPLING

Scrittore inglese, premio Nobel

α 30 dicembre 1865 ω 18 gennaio 1936

CHARLES PONZI

Noto truffatore italiano

α 3 marzo 1882 ω 18 gennaio 1949

