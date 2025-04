L’Under 15 e 16 corsari contro il Torino. Decisive le reti di Lombardi e Dell’Antico

Written by admin• 2:08 pm• Pisa SC

di Antonio Tognoli

PISA – Turno anticipato per le formazioni giovanili del Pisa Sporting Club che hanno festeggiato l’inizio del weekend Pasquale con una serie di risultati confortanti a cominciare da quelli raggiunti da Under 16 e Under 15 che hanno chiuso i rispettivi campionati andando a vincere in casa del Torino. Pareggio nell’ultimo turno di campionato per l’under 17, mentre la Primavera pareggia in 10 contro il Frosinone sul terreno di casa.

La Primavera 2 pareggia 1-1 contro il Frosinone, ma accorcia sul Benevento sconfitto 2-1 a Terni. A Cannarsa risponde Grosso per i ciociari. Ad Orbassano la formazione Under 16 di mister Murras batte i granata per 1-0 con un gol di Lombardi su rigore al 39′, mentre l’Under 15 di mister Salvadori al Cit Turin battono 2-1 i pari età granata. Autorete di Amico al 5′ pareggio di Santagata al 16′ per i granata. Gol vittoria dei nerazzurri al quarto d’ora della ripresa con Dell’Antico.

TUTTI I RISULTATI

Settore Maschile

PRIMAVERA 2. Pisa-Frosinone 1-1

UNDER 17. Pisa-Reggiana 2-2

UNDER 16. Torino-Pisa 0-1

UNDER 15. Torino-Pisa 1-2

Settore Femminile

UNDER 15. Pisa-Tau 2-3

