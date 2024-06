Luminara di San Ranieri: tutti gli orari, le informazioni e le misure per la sicurezza in vigore domenica 16 giugno su Lungarni e vie del centro

Scritto da admin• 3:26 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Domenica 16 giugno, vigilia del patrono San Ranieri, quasi 100.000 lumini a cera illumineranno i due chilometri dei Lungarni di Pisa, esaltando con il bagliore delle fiammelle le forme architettoniche degli storici edifici per creare un’atmosfera suggestiva e unica. È la festa della Luminara che ogni anno richiama a Pisa migliaia di persone. Ancora una volta sarà posta grande attenzione all’ambiente e al recupero totale dei circa 100mila lumini. Una volta disallestiti, infatti, la ditta fornitrice provvederà a recuperare la cera non consumata e riciclare le parti in pvc (bicchierini) e in metallo (tappi antivento).

Giugno Pisano La Luminara rientra nel programma del Giugno Pisano, organizzato dal Comune di Pisa, che comprende un ricco calendario di appuntamenti che come da tradizione avrà come momenti culminanti oltre la Luminara (domenica 16 giugno), il Palio di San Ranieri (lunedì 17 giugno) e il Gioco del Ponte (sabato 29 giugno). Gli sponsor di questa edizione del “Giugno Pisano” sono Toscana Energia, Marina Development Corporation, Villa Rondini, Toscana Aeroporti, Acque, Pharmanutra, Chianti Banca, Forti Holding.

Il programma della Luminara Intorno alle ore 15.00 entreranno in attività i circa 190 addetti selezionati appositamente, che affiancheranno il personale del Comune e della ditta incaricata, per iniziare, uno ad uno, l’accensione dei 100mila lumini sui Lungarni, compresi tra il Ponte della Cittadella e il Ponte della Fortezza, fino ad arrivare all’ora dell’imbrunire quando, grazie allo spegnimento dell’illuminazione artificiale pubblica e privata, i Lungarni inizieranno ad immergersi nella magica sera di San Ranieri. Alle ore 23.00, come tradizione, è previsto l’inizio dello spettacolo pirotecnico sui Lungarni, con una serie di spettacolari fuochi d’artificio, per la durata di circa 25 minuti, sparati da 10 piattaforme galleggianti poste sull’Arno tra ponte della Fortezza e ponte Solferino.

Spazio per disabili. Nei pressi dello scalo dei Renaioli è prevista una pedana riservata ai disabili, da circa 15-20 persone, per consentire a tutti di godere a pieno dello spettacolo. L’accesso avverrà sotto la supervisione e controllo di personale addetto. Le macchine munite di apposito contrassegno potranno essere parcheggiate sul Lungarno Fibonacci nel tratto tra ponte della Vittoria e l’arco del Giardino Scotto entro le ore 21.00 con uscita obbligatoria a fine evento dal lato del Ponte della Vittoria.

Misure per la sicurezza La serata che ogni anno richiama decine di migliaia di persone ad affollare i Lungarni richiede ingenti misure di sicurezza. È stato predisposto un piano approvato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che prevede il coinvolgimento degli operatori delle Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, operatori sanitari e Protezione Civile e una task force di 140 steward che vigileranno su tutta l’area interessata.

Di seguito, nel dettaglio le misure previste, in collaborazione con Prefettura e Questura di Pisa:

Postazioni sanitarie: Il Piano Sanitario predisposto dal 118 prevede la presenza di 20 ambulanze (messa a disposizione da Croce Rossa Italiana, Misericordia, Pubblica Assistenza) e 14 squadre sanitarie a piedi che, a partire dalle ore 19.00, si sposteranno sui Lungarni, oltre a un posto medico avanzato. Tutte le attività sanitarie saranno coordinate da personale del 118 presente presso il Centro di Coordinamento della Protezione Civile del Comune. I Vigili del Fuoco, presenti nel Centro di Coordinamento hanno previsto il potenziamento del servizio con la dislocazione di ulteriori squadre sul territorio sul territorio e sul fiume in Arno per garantire interventi più rapidi. Uno dei natanti dei VVF avrà a bordo personale sanitario per gestire eventuali criticità.

Primo soccorso: Sono state individuate 4 aree di decongestionamento e primo soccorso, in collegamento con le sale operative: piazza Santa Caterina (Nord 1), piazza Dante (Nord 2), piazza Vittorio (Sud 1), piazza San Paolo a Ripa d’Arno (Sud 2).

Vie di fuga: Tutte le strade che affacciano sui Lungarni saranno presidiate dal servizio steward e dalle Forze dell’ordine, per mantenerle libere da auto, cicli, scooter, occupazioni suolo pubblico, etc. Dalle ore 18.00 di domenica 16 giugno e fino alle ore 5.00 del giorno successivo, tutte le vie di esodo saranno mantenute libere da manufatti quali sedie, tavoli, ombrelloni, espositori, etc. Fanno eccezione le pedane, i dehors ed i cantieri edili già presenti nelle vie di esodo e regolarmente autorizzati dal Comune di Pisa.

Divieto di vendita bevande in vetro e detenzioni materiali esplodenti. È stata predisposta un’apposita ordinanza sindacale che, a partire dalle ore 16.00 di domenica 16 giugno, fino alle ore 05.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 16.00 alle ore 24.00 di lunedì 17 giugno, vieta: la vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro o di alluminio; la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il consumo avvenga all’interno dei pubblici esercizi o nelle aree di pertinenza di questi; la detenzione di bevande in contenitori di vetro o di alluminio nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico; la detenzione o l’uso di materiali esplodenti, utilizzare fuochi artificiali, razzi, petardi, botti, fumogeni e simili artifici contenenti miscele detonanti, esplodenti, fumogene o irritanti, fatti salvi quelli autorizzati dal Comune di Pisa.

Il divieto sarà valido nelle aree interne delimitate dai seguenti perimetri: Lungarni compresi tra ponte della Cittadella e ponte della Fortezza (compresi i ponti intermedi); zona Nord: via Santa Marta, via Edmondo De Amicis, via Angelo Battelli, via di Pratale, via Lucchese, via Contessa Matilde, via Bonanno Pisano, piazza di Terzanaia; zona Sud: via Porta a Mare, via Cesare Battisti, via Alfredo Catalani, via Mascagni, piazza della Stazione, via Filippo Corridoni, via Carlo Cattaneo, via Giuliano da Sangallo, piazza Don Giovanni Minzoni, Lungarno Fibonacci. Ai trasgressori saranno comminate sanzioni da 100,00 fino a 300,00 euro.

Divieto di utilizzo di impianti di amplificazione o diffusione sonora: Dalle ore 14.00 del giorno 16 fino alle ore 8.00 del giorno 17 giugno nonché dalle ore 14.00 del giorno 17 fino alle ore 8.00 del giorno 18 giugno è inoltre vietato collocare all’esterno degli edifici o sulle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico o sulle sponde del fiume Arno, qualsiasi tipo di impianto di amplificazione o di diffusione sonora, fatti salvi quelli installati e gestiti dal Comune di Pisa. Le aree interessate sono i Lungarni compresi tra ponte della Cittadella e ponte della Fortezza, compresi i ponti intermedi; Zona Nord: piazza Garibaldi, Borgo Stretto, via Curtatone e Montanara, piazza delle Vettovaglie, piazza Sant’Omobono, piazza Dante, piazza dei Cavalieri, piazza Cairoli; Zona Sud: piazza XX Settembre, piazza Gambacorti, Corso Italia, piazza San Sepolcro. Ai trasgressori saranno comminate sanzioni da 100,00 fino a 300,00 euro.

Chiusura esercizi commerciali. Per prevenire episodi contrari alla sicurezza pubblica, al decoro e al riposo delle persone i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, gli esercizi commerciali del settore alimentare o misto, le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, presenti all’interno delle aree del centro storico cittadino (come individuate nella planimetria allegata alla “nuova regolamentazione delle attività economiche del settore alimentare in alcune aree del centro storico e nelle altre aree da tutelare – requisiti di qualità, limitazioni all’insediamento e attività vietate a salvaguardia degli interessi pubblici generali inerenti la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano” approvato con delibera C.C. n. 27 del 09.07.2019) dovranno chiudere alle ore 02.00 del giorno 17 giugno.

Sicurezza sulle spallette dei Lungarni. Si ricorda che il vigente regolamento di Polizia Urbana prevede, all’art. 5, comma 1, lett. g), “[è vietato] lungo il fiume Arno sdraiarsi o camminare sulle spallette dell’Arno o scendere sulle pigne dei ponti; scendere, camminare e sostare sui camminamenti sospesi sottostanti le spallette”.

Centri di coordinamento. Sono previste due sale operative: presso la Protezione Civile del Comune di Pisa (per gli aspetti legati al soccorso) e presso la Questura (per le attività di ordine e sicurezza pubblica). Le diverse funzioni e le diverse sale operative saranno interconnesse tra loro via radio.

Ponte di Mezzo aperto ai pedoni: Il Ponte di Mezzo rimarrà aperto per tutta la sera al passaggio pedonale. Saranno riservate, e quindi interdette al transito, solo due corsie laterali, per evitare pressione sulle spallette e consentire l’agevole intervento di personale di servizio e sanitario. Tenuto conto del grande afflusso di persone si raccomanda, al termine dello spettacolo pirotecnico, di prestare massima e di attendere un tempo adeguato prima di defluire per evitare situazioni di eccessivo affollamento, soprattutto sul Ponte di Mezzo.

Pulizia durante e dopo la Luminara: Durante la sera, dalle ore 20.00 alle 02.00, quattro squadre di operatori Geofor batteranno il centro per pulire le strade interessate dalla manifestazione. Dalle 04.00 di mattina entreranno in azione 36 operai di Geofor per la pulizia del centro e dei Lungarni, con l’ausilio di 8 spazzatrici e 3 idropulitrici per lavare e sanificare le vie del centro. Dal pomeriggio del giorno successivo nuovo turno per pulire i lungarni dai lumini rimasti dopo lo smontaggio delle biancherie.

Bagni pubblici: Nell’area interessata alla manifestazione saranno dislocati 24 bagni chimici, cinque dei quali accessibili ai diversamente abili. Inoltre saranno aperti fino alle ore 02.00 i bagni pubblici in piazza XX Settembre e in piazza Sant’Omobono, con il potenziamento del personale addetto.

Interdizione alla navigazione su fiume Arno: È previsto il divieto di navigazione sul fiume Arno a partire dalle ore 08.00 del 15 giugno fino alle ore 20.00 del 17 giugno tra il Ponte dell’Aurelia ed il Ponte della Fortezza.

Modifiche alla sosta. Dalle ore 12.00 del giorno 16 giugno fino alle ore 14.00 del 17 giugno, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta compresi velocipedi nelle seguenti Vie e Piazze: Parte Nord: Lungarno Simonelli, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Lungarno Buozzi da Via Santa Marta alla Discesa Soarta; Parte Sud: Lungarno Fibonacci (eccetto veicoli al servizio di persone diversamente abili nel tratto dal Ponte della Vittoria all’Arco dei Marinai d’Italia, con accesso entro le 21:00 e successiva uscita obbligatoria a fine evento dal lato del Ponte della Vittoria), Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Lungarno Sonnino.

Dalle ore 12:00 del giorno 16 alle ore 02:00 del giorno 17 giugno è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti vie: Via Stampace, Via Romiti (tratto da Via Stampace a Piazza San Paolo all’Orto), Piazza San Paolo a Ripa d’Arno tratto da Via Romiti a Lungarno Sonnino

Sempre dalle ore 12.00 di domenica 16 giugno fino alle ore 05.00 del giorno successivo istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti vie e piazze: Piazza Carrara lato Sud dall’ingresso da Lungarno Pacinotti fino all’intersezione con Via San Nicola, per i 4 stalli di sosta a pagamento, per consentire il posizionamento dei banchi fiera, che comunque dovranno garantire la libera circolazione sulla Piazza Carrara direzione Via San Nicola; Lungarno Guadalongo tratto compreso dalla base nautica VVF fino agli stalli riservati ai veicoli a due ruote, escluso stalli riservati al servizio di persone diversamente abili e allo stallo carico e scarico, per garantire la sosta ai veicoli di soccorso.

Sempre dalle ore 12.00 di domenica 16 giugno fino alle ore 05.00 del giorno successivo è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta compresi velocipedi nelle seguenti Vie e Piazze (vie di esodo): Via Santa Maria (da Lungarno Pacinotti a Via Trento), Piazza Garibaldi, Piazza del Pozzetto, Borgo Stretto, Via Dini (da Borgo Stretto a Piazza San Felice), Via Oberdan, Piazza Cairoli, Via Cavour, Piazza Mazzini, Via Santa Bibbiana (da Piazza Mazzini a Via del Buschetto), Via Bovio, Piazza XX Settembre, Via di Banchi, Corso Italia, Via degli Uffizi, Via Toselli (da Via di Banchi a Via degli Uffizi), Via Sant’Antonio (da Lungarno Gambacorti a Via La Maddalena), Piazza Saffi, Via di Porta a Mare (da Lungarno Sonnino a Via Conte Fazio), Via Curtatone e Montanara (lato Ovest fino a Via della Sapienza), Piazza Carrara (braccetto di immissione da Lungarno Pacinotti a Via San Nicola), Piazza San Sepolcro, Via La Tinta (ultimi 20 metri prima dell’intersezione con Lungarno Galilei).

Provvedimenti di modifica alla circolazione. Dalle ore 12:00 del giorno 16 alle ore 07:00 del giorno 17 giugno 2024, e comunque fino a cessate esigenze: Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Piazza Mazzini, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Piazza San Sepolcro, Piazza Cairoli, Piazza Garibaldi, Ponte di Mezzo;

Dalle ore 12:00 del giorno 16 alle ore 02:00 del giorno 17 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze (per i velocipedi anche se condotti a mano, il divieto di circolazione avrà inizio alle ore 19:00):

– Istituzione del divieto di transito veicolare nelle seguenti Vie e Piazze: Parte Nord:, Ponte della Fortezza, Lungarno Simonelli, Piazza Carrara (da Lungarno Pacinotti a Via San Nicola), Piazza Cairoli, Via Cavour, Via Santa Bibbiana (da Piazza Mazzini a Via del Buschetto), Via Curtatone e Montanara fino a Via della Sapienza, Via Santa Maria (da Lungarno Pacinotti a Via Trento), Piazza Mazzini, Piazza Solferino, Ponte della Cittadella, Piazza di Terzanaia eccetto direzione Via Nicola Pisano-Via Bonanno/Lungarno Leopardi; Parte Sud: Lungarno Sonnino, Piazza San Paolo a Ripa D’Arno, Lungarno Fibonacci (eccetto veicoli al servizio di persone invalide nel tratto dal Ponte della Vittoria all’Arco Marinai d’Italia entro le 21:00, con successiva uscita obbligatoria a fine evento dalla parte del Ponte della Vittoria), Via Romiti (tratto da Via Stampace a Piazza San Paolo) Via Bovio, Corso Italia, Via Toselli , Via Sant’Antonio (da Via San Paolo a Lungarno Gambacorti), Via di Porta a Mare nel tratto compreso tra il Ponte della Cittadella e Via Conte Fazio;

– Inversione del senso di marcia di Via Palestro, nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Verdi;

– Istituzione di divieto di accesso all’immissione di tutte le strade e i vicoli sui Lungarni e più precisamente sulle vie: Bovio, Silvestri, Lanfranchi, Scorno, Torti, San Sepolcro, Franceschi, Del Moro, Belle Donne, Mecherini, delle Conce, Sant’Antonio, Crispi, Porta Dolfi, Balduinetti, San Paolo, San Vito, del Buongusto, Santa Maria, Serafini, Tidi, Vigna, P.zza Cairoli, P.zza Mazzini, con chiusura al transito veicolare effettuata con transenne e personale;

– Inversione del senso unico di marcia di Via Stampace, con nuova direzione da Via Zerboglio a Via di Porta a Mare/Rotatoria Nencini;

– Inversione del senso di marcia di Via Crispi, nel tratto compreso da Via La Maddalena a Via Lavagna;

– Obbligo di svolta a destra per i veicoli in transito su Via Bonanno con direzione nord/sud all’intersezione con Lungarno Leopardi/Piazza di Terzanaia;

– Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in transito su Lungarno Leopardi con direzione est all’intersezione con Via Bonanno;

– Soppressione della corsia preferenziale e istituzione del doppio senso di circolazione in Via Fermi per consentire l’ingresso dei veicoli in Via Roma e strade adiacenti;

– Soppressione della corsia preferenziale di Via Rustichello con spegnimento della telecamera per adibirla a normale corsia per lo scorrimento del traffico in uscita ovvero con direzione Via Nicola Pisano-Via Bonanno;

– Inversione del senso di marcia di Piazza San Sepolcro e di Via Flaminio dal Borgo;

– Istituzione del doppio senso di circolazione su Via Toselli, nel tratto compreso tra Corso Italia e Via dell’Occhio;

– Abrogazione dell’area pedonale di Via San Martino nel tratto da Vicolo del Moro a Corso Italia. di Via Toselli nel tratto da Corso Italia a Via Garofani e di Via La Nunziatina nel tratto da Piazza Grilletti a Via Mazzini;

– Per consentire l’uscita dei veicoli dei residenti della ZTL Sud, nuovo percorso da seguire: Via Toselli, Via Garofani, Piazza Grilletti, Via La Nunziatina, Via Mazzini;

– Per consentire l’uscita dal quartiere di Sant’Antonio per i veicoli di residenti e autorizzati, nuovo percorso da seguire: Via Crispi, Via San Paolo, Via della Qualquonia, Via Nisi;

– Obbligo di svolta in Via Trento o in Via San Nicola per i veicoli in uscita da Via S. Maria;

– Istituzione del senso unico alternato a vista in Via San Nicola;

– Istituzione del senso unico alternato a vista in Via Santa Maria nel tratto compreso fra l’intersezione con via San Nicola e l’intersezione con via Trento;

– Obbligo di svolta a sinistra in Via Santa Bibbiana con direzione sud all’intersezione Via del Buschetto/Via Gereschi;

– Obbligo di proseguire diritto o a sx in Via del Buschetto all’intersezione con Via Santa Bibbiana;

– Obbligo di svolta a sinistra in Via Sant’Antonio intersezione Via La Maddalena;

– Via San Paolo con direzione ovest, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via della Qualquonia;

– Rotatoria Nencini: per i veicoli provenienti da Via Conte Fazio, unica direzione di marcia consentita verso Via di Porta a Mare lato sud a seguire Via Battisti/Stazione/Aereoporto, per i veicoli provenienti da Via Battisti con direzione Mare/Aurelia/Autostrade, unica direzione di marcia consentita in Via Conte Fazio, impegnando in entrambi i sensi di marcia, la carreggiata lato sud-ovest della rotatoria con ausilio di personale P.M.

– Sospensione della corsia riservata ai mezzi adibiti al trasporto pubblico in via Rustichello con conseguente disattivazione della telecamera di controllo.

Fino al 22 giugno sul Ponte Della Cittadella: soppressione temporanea della pista ciclabile, restringimento della carreggiata e divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dal ponteggio

Come raggiungere i Lungarni. Per raggiungere il centro si potranno utilizzare i parcheggi scambiatori di via Pietrasantina (500 posti), di Esselunga e i parcheggi su via Matteucci fino all’altezza di Palazzo dei Congressi. Si può anche parcheggiare in via Paparelli (800 posti) da dove per raggiungere il centro bastano pochi minuti a piedi. Il ponte della Cittadella rimarrà aperto per l’intera durata della manifestazione. Autolinee Toscane attueranno le opportune variazioni ai percorsi delle linee urbane informando l’utenza ad ogni capolinea e fermata.

Last modified: Giugno 14, 2024