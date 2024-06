Autolinee Toscane accelerano: nuovi Bus per la mobilità sostenibile a Pisa e provincia

Scritto da admin• 3:42 pm• Attualità, Pisa

PISA – Autolinee Toscane sta accelerando il rinnovo del parco mezzi in Toscana, con l’obiettivo di sostituire almeno la metà dei veicoli entro la fine del 2025. Recentemente, sono stati presentati nuovi autobus sia per il trasporto extraurbano che urbano nella provincia di Pisa.

Tre nuovi autobus azzurri, modello Otokar Vectio UH Step E diesel euro 6, sono stati introdotti per il servizio extraurbano, destinati a Pisa, San Miniato e Larderello, capaci di trasportare fino a 51 persone. Inoltre, sono stati acquistati nove autobus a metano Iveco Crossway per il servizio urbano, con una capacità di trasporto fino a 142 persone, dotati di strutture per persone a mobilità ridotta.

Questi investimenti fanno parte di un più ampio piano che prevede l’introduzione di 800 nuovi autobus entro il 2025 in tutta la Toscana, migliorando così l’efficienza e la sostenibilità del trasporto pubblico regionale.

Last modified: Giugno 14, 2024