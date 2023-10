Ludopatia, Confcommercio in prima fila: al via la formazione obbligatoria

Scritto da admin• 8:09 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Prende il via la formazione obbligatoria sulla Ludopatia per titolari, gestori e operatori che lavorano nei centri scommesse e più in generale negli spazi per il gioco con vincite in denaro.



“La nostra associazione si è immediatamente messa in moto per attivare un percorso formativo su un tema così delicato e di estrema attualità, come purtroppo dimostrano i casi eclatanti nel mondo del calcio, e siamo i primi in Toscana nell’attivare questi corsi obbligatori” – afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Regolare il gioco legale, prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico, questi sono gli obiettivi dei corsi che organizziamo per le imprese associate di Pisa e provincia, e rivolti a gestori e personale di centri scommesse, sale gioco, bar, tabaccherie e altre attività con slot machine o giochi a premi che hanno l’obbligo, entro il prossimo 31 dicembre, di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento e di far partecipare anche il personale addetto”.

“Siamo stati i primi a recepire la normativa della Regione Toscana grazie ad una intesa con la regione che fa leva sulla formazione per preparare adeguatamente imprenditori e personale del settore, a riconoscere e gestire eventuali comportamenti di gioco patologico tra i loro clienti” – aggiunge e conclude il direttore di Confcommercio Pisa.

“Il primo corso di otto ore si svolgerà in presenza presso la sede di Confcommercio Pisa, in via Chiassatello 67 (Corte Sanac), nelle date di martedì 7 e martedì 14 novembre, dalle 14 alle 18” spiega laresponsabile area Formazione e Agenzia per il Lavoro di Confcommercio Pisa Cecilia Pellegrinetti. “Per conoscere tutti i dettagli e iscriversi ai corsi di formazione obbligatoria potete contattare Confcommercio Pisa ai numeri050/25196 – 3401574268 o scrivendo a formazione@confcommerciopisa.it o a.gherardeschi@confcommerciopisa.it”.

