Luca D’Angelo: “Una grande prestazione e un Pisa ritrovato”

Scritto da admin• 9:18 am• Pisa SC

PISA – Al termine della gara fra Pisa e Perugia, che ha visto I nerazzurri vittoriosi in rimonta per 2 a 1 ecco l’analisi del tecnico nerazzurro Luca D’Angelo.

di Maurizio Ficeli

“E’ stata una vittoria meritata, ed abbiamo fatto una grande prestazione partendo fortissimo nei primi 25 minuti creando tante occasioni poi è chiaro che dopo che c’è stata l’espulsione era affiorato un po’ di nervosismo. Nell’intervallo ho chiesto alla squadra di non protestare e di giocare come sappiamo fare, perché attaccando sotto la nostra Curva avremo avuto il vantaggio dei nostri tifosi. Siamo riusciti a ribaltare il risultato ed anzi in un quarto d’ora in 10 contro 11 abbiamo avuto ben quattro occasioni da gol. Riguardo alla mia ammonizione, non avevo protestato ma c’è la regola in cui quando c’è un po’ di confusione, viene ammonito l’allenatore, cosa assurda. Vorrà dire che la prossima volta protesterò davvero. Siamo tutti contenti per il rientro di Antonio Caracciolo che possiede un forte ascendente sui compagni di squadra, e lo ha dimostrato anche stasera”.

Last modified: Febbraio 25, 2023