Luca D’Angelo: “Momento no, siamo fragili e alla prima occasione veniamo puniti. Con Il Frosinone gara del riscatto per noi e soprattutto per i nostri tifosi”

Scritto da admin• 6:16 pm• Pisa SC

ASCOLI – Nel dopo gara contro l’Ascoli il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo analizza la seconda sconfitta consecutiva del Pisa.

SULLA PARTITA. “Nel primo tempo abbiamo fatto bene e di più dell’Ascoli, ma in questo periodo siamo fragili dal punto di vista emotivo e alla prima occasione veniamo puniti. La squadra ci ha provato e ci ha messo quello che aveva. Lo so che questo non basta per i tifosi, ma al momento è così. Ho scelto di giocare con la difesa a tre perché l’Ascoli è molto forte sui calci piazzati, vertcalizza molto ed ha una fisicità difficile da contrastare“.

FLASH BACK. “Quando sono arrivato qua abbiamo fatto una rimonta straordinaria, ci siamo illusi di poter arrivare anche meglio dello scorso anno ed invece strada facendo abbiamo avuto delle mancanze. Come prima ci si accampavano dei meriti, adesso è giusto prendersi le proprie responsabilità”.

L’ANALISI FINALE. “Come uscirne? Allenarsi bene la squadra si deve far trascinare dall’amore della gente. Noi dobbiamo giocare al massimo la partita contro il Frosinone, lo dobbiamo ai nostri tifosi che oggi sono venuti ad Ascoli, hanno preso l’acqua e ci hanno visto perdere”.

Last modified: Maggio 1, 2023