Ernesto, dall’ITIS Da Vinci alla Formula 1

Scritto da admin• 6:54 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Sabato 29 aprile nell’aula magna dell’Istituto Tecnico “Leonardo da Vinci” si è svolto un incontro tra tutti gli allievi del corso Trasporti e Logistica – Costruzioni Aeronautiche con l’ex allievo Ing. Ernesto Desiderio.

L’incontro aveva come titolo “dall’ITIS da Vinci alla Formula 1” e ripercorreva gli studi e la carriera dell’Ing. Desiderio che proprio nell’istituto si è diplomato nei primi anni duemila. Laureatosi a Pisa e con corsi negli Stati Uniti, l’Ing Desiderio… o semplicemente “Ernesto” come ha chiesto di farsi chiamare dai ragazzi, è passato dalle corse dei go-kart, alle corse monomarca con Dallara, alle 24 ore con Toyota, alla formula Indy e finalmente in F1 con Williams per più anni e la prossima stagione con Alpha Tauri come ingegnere di corsa.

Un percorso che per Ernesto è stato possibile seguendo la sua grande passione e le proprie spiccate capacità, ma anche a suo dire, per gli insegnamenti ricevuti della scuola pisana dagli docenti e dai tecnici felicemente presenti all’incontro Boni, Rossodivita, Bracaloni e Nerini, con un accento particolare allo studio fondamentale nella lingua inglese.

Un grosso in bocca al lupo a lui da parte anche del Dirigente Scolastico Federico Betti presente alla bella iniziativa.

Last modified: Maggio 1, 2023