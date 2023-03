Luca D’Angelo: “La sconfitta non ci sta. E’ mancata la concretezza”

Scritto da admin• 6:45 pm• Pisa SC

PISA – Mister Luca D’Angelo analizza la sconfitta contro il Modena, la sua prima sconfitta della stagione, arriva dopo sei mesi dall’ultima contro il SudTirol.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo subito una sconfitta che non ci stava per la mole di gioco fatta, a mio avviso ho visto che i ragazzi si sono impegnati al massimo, ma non sono stati bravi in fase di tiro. Contro il Palermo avevo detto che loro erano stati migliori, oggi non avremo meritato di perdere. Il gol in apertura? Sta diventando un problema perchè ne prendiamo tanti.

“Beruatto era un po’ stanco, poi a sinistra serviva un giocatore di spinta, quindi la mia scelta è caduta su Gargiulo. Siamo arrivati anche diverse volte a ridosso dell’area di rigore e abbiamo sfiorato il gol con Calabresi e Touré nel primo tempo, è mancata lo rifinitura giusta. Ci è mancata concretezza nella conclusione, ma non nella convinzione“.

“Adesso subito testa al Benevento è una gara che dobbiamo preparare bene e dobbiamo cercare di vincerla dato che arriva prima della sosta”.

