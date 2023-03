Giovanni Corrado: “Troppi errori sotto porta. E’ mancata un pò di cattiveria”

Scritto da admin• 6:50 pm• Pisa SC

MODENA – A fine gara davanti a microfoni e taccuini non arrivano i giocatori, ma solo l’allenatore ed il direttore generale Giovanni Corrado che analizza così la sconfitta di oggi al “Braglia” di Modena.

di Maurizio Ficeli

“Purtroppo ci capita troppo spesso di andare in svantaggio commettendo delle ingenuità. Questo è un campionato che, quando vai sotto, non ti perdona, specie contro una squadra che veniva da un momento delicato. Dovevamo fare attenzione a non commettere errori, c’è mancata anche un po’ di precisione negli ultimi metri. Oggi rispetto alle altre partite abbiamo avuto più occasioni, ma abbiamo sbagliato troppo e forse ci è anche mancata un po’ di cattiveria”.

“Che questo ci serva da lezione, perché serve voglia di vincere e di superare l’avversario. Finora fuori casa avevamo sempre fatto bene. Per togliersi le soddisfazioni è necessario che le partite vadano come vogliamo noi, ecco perché non dobbiamo complicarci la vita da noi stessi. ”.

