“Il Potere Educativo dello Sport” nella nostra vita. Evento formativo di grande successo presso gli impianti sportivi del Cus Pisa

PISA – Un grande successo di pubblico ha caratterizzato l’evento formativo dal titolo “Il Potere Educativo dello Sport” da un’idea di AIPD Pisa condiviso ed ospitato nella Sala Ricreativa del Cus Pisa in Via Chiarugi 5, che fa parte del Progetto ISI, Inclusione Sport Istruzione -facile Ha presenziato all’evento Renato Curci responsabile Progetti CUS Junior, il vicepresidente del CUS Pisa Giuliano Pizzanelli con la partecipazione dell’assessore alla disabilità e delle politiche socio educative del Comune di Pisa Sandra Munno.

Giuliano Pizzanelli vicepresidente del CUS Pisa, ha portato i saluti del presidente Prof. Stefano Pagliara, affermando quanto lo sport sia importante per la crescita di ognuno di noi e sottolineando: “Proprio in queste ore la Camera dei Deputati all’art 33 la riconosce il valore educativo e sociale di promozione benessere psicofisico in tutte le sue forme – afferma Pizzanelli – il Parlamento introduce nella Costituzione dopo settant’anni lo Sport e gli dà un ruolo di educatore. Questo penso sia un grande salto che viene fatto, che dà la dimostrazione di come il nostro Parlamento vuol far assumere allo sport un ruolo fondamentale”, conclude il vicepresidente del CUS.

“Il Centro Universitario Sportivo si dimostra sempre attento alle necessità della nostra città, mettendo a disposizione spazi e risorse umane per poterli realizzare, con la possibilità di fare sport insieme – afferma Sandra Munno- l’assessore alla disabilità e alle politiche socio educative del Comune di Pisa. È sempre significativo parlare di quanto sia importante lo sport nella nostra vita. Mi sto battendo come nelle scuole pisane, siano realizzati progetti sportivi. Il mio obiettivo da quando abbiamo introdotto la disabilità come assessorato è abbattere quelle barriere, che sono invisibili, ma anche di chi vive la disabilità trova ancora molte difficoltà. Lo Sport aiuta a lavorare sull’autostima, in un processo difficile per tutti, ed è uno strumento per attestare autostima, mettendo a disposizione di coloro che hanno meno possibilità”, conclude Sandra Munno.

Molti gli interventi durante l’incontro formativo, uno dei più toccanti è stato quello di Giulio Monselesan Responsabile e coach della Pugilistica Lucchese, nonché campione italiano, che ha portato alla luce il racconto dell’inizio del lavoro nella sua palestra di due gemelli che attraversi lo sport ed il pugilato, sono cresciuti e si sono formati e adesso si sono fatti la loro posizione anche nella vita. “Di questo loro percorso non posso esserne che orgoglioso”, ha affermato Giulio.

Tommaso Bongiorni docente di educazione fisica alla scuola media Mandela di San Giuliano Terme e calciatore con la maglia della Nazionale Italiana FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) di calcio, ha parlato del suo percorso di crescita da sportivo, grazie anche all’aiuto dei genitori entrambi docenti e del suo percorso nella scuola e del rispetto dei suoi alunni , oltre che dei suoi sogni che ha rivelato essere le prossime Olimpiadi.

Alessandro Benetti, Dirigente Scolastico I.C. Niccolini San Giuliano Terme e Giulio Galleschi Psicologo con Master in Mental Training e psicologia dello Sport sono gli altri due relatori, che hanno partecipato all’evento. Ha moderato l’incontro la Dott.ssa Alessandra Testi.

