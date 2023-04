Luca D’Angelo: “Il risultato alla fine è stato peggiore della prestazione. Non siamo in un buon momento”

Scritto da admin• 7:14 pm• Pisa SC

PISA – Mister Luca D’Angelo analizza la brutta sconfitta del Pisa al “Libero Liberati” di Terni.

“Dopo l’occasione di Torregrossa pensare a fare le cose meglio rispetto a quello che stiamo facendo. Non siamo sicuramente in un buon momento. Secondo me nella prima parte di gara la squadra aveva fatto bene non rischiando mai e avendo la possibilità anche di raddoppiare. C’è da chiedersi il perchè del calo della ripresa dove abbiamo sofferto. Era inevitabile che nel secondo tempo la Ternana spingesse alla ricerca del pareggio. Il risultato alla fine però è stato peggiore della prestazione. Beruatto? Non ci sarà, è un assenza pesante in settimana prepareremo la sfida al Bari“.

