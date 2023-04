Scritto da admin• 7:03 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara del Libero Liberati di Terni ecco l’analisi di Gaetano Masucci.

“Queste giornate non hanno una sola causa, non siamo riusciti a cambiare l’inerzia della partita. Gli episodi non ci hanno favorito. Il rigore è giusto, ma è stato concesso in notevole ritardo. Adesso bisogna cercare di ripartire e lasciarci definitivamente questo momento difficile alle spalle“.

Aprile 16, 2023