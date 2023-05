Luca D’Angelo: “Contro il Frosinone faremo la nostra partita. Ogni gara è importante da qui alla fine”

Scritto da admin• 12:00 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida contro il Frosinone ormai già promosso in serie A mister Luca D’Angelo analizza il match di sabato 6 maggio all’Arena.

di Giovanni Manenti

LA SITUAZIONE. “È stata una settimana non delle migliori a causa dei risultati negativi, anche se non manca l’impegno e l’attenzione negli allenamenti”.

INFORTUNATI. “Dal punto di vista degli infortunati Tourè e De Vitis non sono ancora recuperabili e per Torregrossa invece valuteremo all’ultimo momento”.

OGNI GARA È IMPORTANTE. “Per me ogni partita che dobbiamo affrontare è la più importante, non guardo mai indietro e non faccio graduatorie di difficoltà, così come non guardo più in là di ogni singolo incontro. Non avendo mai fatto considerazioni sul Calendario, fermo restando che i risultati negativi incidono più sul sottoscritto dal punto di vista morale, ritenendomi il primo responsabile, ancorché non sappia spiegarmi, quali siano le cause di questo periodo difficile, anche se forse è mancato una reazione in qualche occasione e non credo che ciò dipenda dall’assenza di Tourè pur essendo un giocatore importante nel nostro organico”.

FAREMO LA NOSTRA GARA. “Con il Frosinone cercheremo di fare la nostra partita con le nostre caratteristiche di aggredire, senza snaturare il nostro modo di giocare pur dovendo fare attenzione alle loro ripartenze che sono molto pericolose”.

SU MAZZITELLI. “Mazzitelli lo saluterò facendogli i complimenti per la Promozione, anche perché se lo merita, sia come giocatore che come uomo e sono contento per lui, al contrario dell’anno scorso (ride, ndr)”.

SULLA TATTICA. “Dal punto di vista tattico, potremo optare sia su di una difesa a tre che a quattro, ma non ritengo che a questo punto della stagione siano importanti la tattica e la tecnica rispetto, viceversa, all’aspetto motivazionale, perché se manca quello, come in ogni attività quotidiana, i risultati non si otterranno mai”.

Last modified: Maggio 5, 2023