Serie BKT. Il punto dopo la penultima giornata: Benevento e Spal retrocesse in serie C

PISA – Ad una giornata dalla sua conclusione, Torneo Cadetto festeggia la conquista del titolo da parte del Frosinone, mentre altri due verdetti definitivi sanciscono la retrocessione in Serie C di SPAL e Benevento, restando ancora incerte le ultime due squadre qualificate ai Playoff con 5 squadre racchiuse nello spazio di soli due punti, così come la terza a lasciare il Campionato, per la quale sono interessate Brescia e Perugia.

di Giovanni Manenti

Era una festa, quella andata in scena al “Benito Stirpe” fra le due promosse Frosinone e Genoa, con in palio solo l’assegnazione della vittoria del Campionato ed a far suo il titolo sono stati i padroni di casa, ancorché passati in svantaggio poco prima del quarto d’ora di gioco con una magistrale conclusione dalla distanza di Badelj, per poi ribaltare la situazione già nel primo tempo, complice l’espulsione diretta di Bani per un duro intervento e l’immediato pari di Mazzitelli sulla susseguente punizione dal limite, cui ha fatto seguito la rete del 2-1 di Boloca in chiusura di frazione di gioco, punteggio poi arrotondato da Borrelli (al terzo centro nelle ultime giornate …) rendendo vano il punto del definitivo 3-2 siglato nel recupero da Gudmundsson, portatosi in “doppia cifra”.

Alle loro spalle, si garantisce la terza piazza il Bari, cui è sufficiente un acuto di Folorunsho a fine primo tempo per garantirsi il successo per 1-‘0 sulla Reggina, mentre è ancora tutto in gioco per la quarta posizione (utile per evitare il primo turno dei Playoff), in quanto il SudTirol non va oltre l’1-1 interno con il Cittadella, con gli ospiti a sbloccare il risultato in avvio di ripresa con l’undicesimo centro stagionale di Mirko Antonucci solo per essere raggiunto a metà ripresa da Odogwu, tornato a segnare a distanza di quattro mesi, così che gli altoatesini hanno ora una sola lunghezza di vantaggio sulla coppia formata dal Parma, che imponendosi 1-0 aFerrara grazie ad un rigore trasformato da Vazquez condanna la SPAL alla retrocessione, e dal Cagliari che supera 2-1 in rimonta il Palermo penalizzato dall’espulsione di Marconi per doppia ammonizione ad inizio secondo tempo, vittoria su cui mette il sigillo il “solito” Lapadula, che consolida la propria posizione di Capocannoniere raggiungendo quota 20 centri.

Rosanero che, nonostante la sconfitta, mantengono l’ottava posizione utile valida per l’accesso ai Playoff, vedendosi peraltro scavalcati dal Venezia che, dopo aver messo al sicuro il risultato contro il pericolante Perugiaessendosi portato sul 3-0 all’ora di gioco (di Pierini, Carboni ed Ellertsson le reti …), rischia di rovinare tutto per la rimonta umbra firmata da Luperini e Casasola su calcio di rigore, con quest’ultimo poi protagonista di una sciocchezza che gli costa il cartellino rosso nei minuti conclusivi, con anche il Pisa a mantenere vive le speranze di accesso ai Playoff avendo evitato la sconfitta a Brescia dopo che i padroni di casa avevano sbloccato il risultato in avvio di ripresa con Bisoli, ringraziando l’eterno Gaetano Masucci con il suo sesto centro stagionale a dispetto delle 39 primavere in arrivo, così che i nerazzurri hanno a disposizione l’ultimo turno casalingo con la già retrocessa SPAL, pur dovendo dipendere anche dai risultati degli altri campi.

Perde viceversa una buona occasione di agganciare il treno Playoff l’Ascoli, fermato sul pari interno per 1-1 dal Cosenza, che grazie al pari in terra marchigiana si è quantomeno garantito i Playout (contro Brescia o Perugia lo sapremo solo venerdì prossimo), mentre è salva la Ternana (miglior differenza reti rispetto al Cosenza) nonostante la sconfitta per 3-1 subita a Como con i lariani a ribaltare nella ripresa lo svantaggio maturato nella prima frazione di gioco per un rigore trasformato da Favilli, andando a segno con Vignali, Da Cunha e Chajia per un successo che lascia una piccolissima speranza di accedere ai Playoff in caso di una improbabile combinazione di risultati, e, per concludere, un mesto addio alla Serie B dopo 7 stagioni (comprese due Promozioni nella Massima Divisione) da parte di un Benevento che regala ai propri tifosi una quanto mai platonica vittoria per 2-1 sul Modena dopo ben 11 turni di astinenza.

