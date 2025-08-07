L’oroscopo degli oroscopi del 7 agosto 2025

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese, di quello vedico e di quello giapponese. Vi suggerisco, comunque, se non avete letto il mio articolo di ieri, riguardante gli oroscopi orientali, di andare a cercarlo poiché vi troverete molte indicazioni per capire a quale segno appartenete nei vari oroscopi ed interpretare al meglio le divinazioni.
di Leonardo Miraglia
Oroscopo cinese per il 7 agosto 2025, anno del Serpente di Legno:
Topo
- Energia del giorno: Buona, con voglia di socializzare e innovare.
- Consiglio: Approfitta delle relazioni per aprire nuovi orizzonti, ma evita impulsività negli affari.
- Attività favorevoli: Networking, viaggi brevi, brainstorming creativi.
Bue (Bue di Terra)
- Energia del giorno: Moderata, qualche sfida da superare con pazienza.
- Consiglio: Non forzare gli eventi, la costanza premia ma occorre evitare conflitti.
- Attività favorevoli: Lavori di precisione, riflessioni profonde, riposo.
Tigre
- Energia del giorno: Forte, voglia di azione e cambiamento.
- Consiglio: Usa l’intuito del Serpente per valutare bene i rischi, agisci con diplomazia.
- Attività favorevoli: Incontri importanti, sport, decisioni coraggiose.
Coniglio
- Energia del giorno: Positiva, clima di armonia e creatività.
- Consiglio: Sfrutta questo momento per coltivare relazioni e progetti artistici.
- Attività favorevoli: Attività culturali, socialità, cura della casa.
Drago
- Energia del giorno: Energica ma necessita attenzione ai dettagli.
- Consiglio: Non sottovalutare i segnali di stanchezza, mantieni equilibrio tra azione e riposo.
- Attività favorevoli: Leadership, strategie di lavoro, sport moderato.
Serpente
- Energia del giorno: Molto favorevole, il proprio anno porta fortuna e protezione.
- Consiglio: Approfitta dell’intuito e della saggezza per avviare nuovi progetti o migliorare quelli esistenti.
- Attività favorevoli: Studio, investimenti, attività spirituali.
Cavallo
- Energia del giorno: Dinamica, con desiderio di libertà e movimento.
- Consiglio: Canalizza l’energia in attività costruttive e non disperderla.
- Attività favorevoli: Viaggi, sport, attività sociali.
Capra (Pecora)
- Energia del giorno: Buona, sensibile e ispirata.
- Consiglio: Affidati alla creatività e all’empatia per risolvere eventuali difficoltà.
- Attività favorevoli: Arte, meditazione, lavoro di gruppo.
Scimmia
- Energia del giorno: Vivace, con voglia di sperimentare.
- Consiglio: Sii prudente e pianifica con cura, evita decisioni troppo impulsive.
- Attività favorevoli: Progetti innovativi, apprendimento, divertimento.
Gallo
- Energia del giorno: Discreta, con qualche possibile ostacolo.
- Consiglio: Mantieni la calma, non farti prendere dall’ansia, procedi con metodo.
- Attività favorevoli: Organizzazione, revisione di progetti, attività pratiche.
Cane
- Energia del giorno: Positiva, con spirito di collaborazione.
- Consiglio: Fai valere la tua lealtà e onestà per creare alleanze solide.
- Attività favorevoli: Lavoro di squadra, dialogo, impegni sociali.
Maiale (Cinghiale)
- Energia del giorno: Serena, con buon equilibrio tra mente e cuore.
- Consiglio: Sii generoso ma non perdere di vista i tuoi interessi.
- Attività favorevoli: Tempo in famiglia, attività rilassanti, riflessione personale.
Oroscopo vedico del 7 agosto 2025:
Mesha (Ariete)
- Focus: Energia, iniziative e coraggio.
- Previsioni: Ottima giornata per prendere decisioni rapide e affrontare sfide. Mercurio sostiene la comunicazione, ma attenzione a Marte che potrebbe aumentare un po’ di impulsività.
- Consiglio: Focalizzati su attività fisiche e professionali, evita conflitti inutili.
Vrishabha (Toro)
- Focus: Stabilità, pazienza, praticità.
- Previsioni: Giove in buon aspetto favorisce opportunità finanziarie. Giornata buona per riflettere e pianificare.
- Consiglio: Mantieni la calma, evita spese impulsive, coltiva relazioni importanti.
Mithuna (Gemelli)
- Focus: Comunicazione, apprendimento, movimento.
- Previsioni: Mercurio rafforza la mente e la creatività. Buon momento per negoziazioni e scambi di idee.
- Consiglio: Sii chiaro nel parlare, evita dispersioni di energia.
Karka (Cancro)
- Focus: Emozioni, famiglia, protezione.
- Previsioni: Luna stabile favorisce il benessere emotivo e i rapporti familiari.
- Consiglio: Dedica tempo a chi ami, ma attenzione a non farti sopraffare dalle emozioni.
Simha (Leone)
- Focus: Leadership, orgoglio, creatività.
- Previsioni: Sole forte amplifica il carisma, ottimo per brillare in pubblico.
- Consiglio: Sii umile e ascolta anche gli altri, evita eccessi di ego.
Kanya (Vergine)
- Focus: Precisione, analisi, lavoro.
- Previsioni: Mercurio in posizione favorevole sostiene il lavoro dettagliato e la concentrazione.
- Consiglio: Organizza la giornata con metodo, evita distrazioni.
Tula (Bilancia)
- Focus: Equilibrio, relazioni, giustizia.
- Previsioni: Venere porta armonia nelle relazioni e creatività.
- Consiglio: Ottimo giorno per incontri, trattative e attività artistiche.
Vrischika (Scorpione)
- Focus: Intensità, trasformazione, mistero.
- Previsioni: Marte stimola la forza interiore, ma anche la tensione.
- Consiglio: Canalizza l’energia in modo costruttivo, evita scontri.
Dhanu (Sagittario)
- Focus: Espansione, ottimismo, spiritualità.
- Previsioni: Giove favorevole porta fortuna e apertura mentale.
- Consiglio: Dedica tempo a studi, viaggi o attività spirituali.
Makara (Capricorno)
- Focus: Ambizione, disciplina, concretezza.
- Previsioni: Saturno sostiene la perseveranza ma invita a non forzare le situazioni.
- Consiglio: Lavora con costanza, evita pressioni eccessive.
Kumbha (Acquario)
- Focus: Innovazione, indipendenza, umanitarismo.
- Previsioni: Buon momento per idee nuove e collaborazioni.
- Consiglio: Sii aperto ma mantieni il senso pratico, evita dispersioni.
Meena (Pesci)
- Focus: Sensibilità, intuizione, empatia.
- Previsioni: Nettuno e Giove favoriscono creatività e spiritualità.
- Consiglio: Coltiva la meditazione e l’arte, evita eccessi emotivi.
Oroscopo giapponese per il 7 agosto 2025:
Topo (Nezumi)
- Caratteristiche: Intelligente, agile, curioso.
- Oggi: Ottimo giorno per prendere iniziative, la tua energia e intraprendenza saranno apprezzate.
- Consiglio: Mantieni la calma per evitare tensioni.
Bue (Ushi)
- Caratteristiche: Paziente, laborioso, affidabile.
- Oggi: Giornata di progresso lento ma sicuro. Concentrati sui dettagli.
- Consiglio: Evita la testardaggine, sii aperto ai suggerimenti.
Tigre (Tora)
- Caratteristiche: Coraggioso, passionale, impulsivo.
- Oggi: Energia alta, perfetta per azioni decisive, ma attenzione a non agire troppo in fretta.
- Consiglio: Usa la saggezza per temperare l’impulsività.
Coniglio (Usagi)
- Caratteristiche: Gentile, prudente, diplomatico.
- Oggi: Momento ideale per coltivare relazioni e fare passi avanti con diplomazia.
- Consiglio: Evita conflitti e sii paziente.
Drago (Tatsu)
- Caratteristiche: Forte, carismatico, ambizioso.
- Oggi: Ottima giornata per guidare e ispirare gli altri. La tua forza interiore è al massimo.
- Consiglio: Ricorda di ascoltare anche gli altri.
Serpente (Hebi)
- Caratteristiche: Saggio, intuitivo, riservato.
- Oggi: Intuito particolarmente acuto, sfrutta questo momento per riflettere e pianificare.
- Consiglio: Non nascondere troppo i tuoi sentimenti.
Cavallo (Uma)
- Caratteristiche: Libero, energico, indipendente.
- Oggi: Energia in aumento, ideale per attività all’aria aperta o sport.
- Consiglio: Attento a non esaurire troppe energie.
Capra (Hitsuji)
- Caratteristiche: Creativo, sensibile, socievole.
- Oggi: Momento propizio per esprimere la tua creatività e collaborare con gli altri.
- Consiglio: Mantieni l’equilibrio tra il dare e il ricevere.
Scimmia (Saru)
- Caratteristiche: Astuto, vivace, adattabile.
- Oggi: Buona giornata per risolvere problemi e trovare soluzioni innovative.
- Consiglio: Evita scherzi eccessivi che potrebbero creare malintesi.
Gallo (Tori)
- Caratteristiche: Organizzato, diretto, ambizioso.
- Oggi: Ottimo giorno per mettere ordine e pianificare progetti.
- Consiglio: Fai attenzione a non essere troppo critico con gli altri.
Cane (Inu)
- Caratteristiche: Leale, protettivo, giusto.
- Oggi: Giornata favorevole per sostenere amici e famiglia, la tua presenza sarà importante.
- Consiglio: Sii paziente e non prendere tutto troppo sul personale.
Maiale (Inoshishi)
- Caratteristiche: Generoso, sincero, affidabile.
- Oggi: Ottimo momento per dedicarti a chi ami e a te stesso.
- Consiglio: Evita sprechi e mantieni la praticità.