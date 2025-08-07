Written by Agosto 7, 2025 6:32 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’oroscopo degli oroscopi del 7 agosto 2025

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese, di quello vedico e di quello giapponese. Vi suggerisco, comunque, se non avete letto il mio articolo di ieri, riguardante gli oroscopi orientali, di andare a cercarlo poiché vi troverete molte indicazioni per capire a quale segno appartenete nei vari oroscopi ed interpretare al meglio le divinazioni.

di Leonardo Miraglia

Oroscopo cinese per il 7 agosto 2025, anno del Serpente di Legno:

Topo

  • Energia del giorno: Buona, con voglia di socializzare e innovare.
  • Consiglio: Approfitta delle relazioni per aprire nuovi orizzonti, ma evita impulsività negli affari.
  • Attività favorevoli: Networking, viaggi brevi, brainstorming creativi.

Bue (Bue di Terra)

  • Energia del giorno: Moderata, qualche sfida da superare con pazienza.
  • Consiglio: Non forzare gli eventi, la costanza premia ma occorre evitare conflitti.
  • Attività favorevoli: Lavori di precisione, riflessioni profonde, riposo.

Tigre

  • Energia del giorno: Forte, voglia di azione e cambiamento.
  • Consiglio: Usa l’intuito del Serpente per valutare bene i rischi, agisci con diplomazia.
  • Attività favorevoli: Incontri importanti, sport, decisioni coraggiose.

Coniglio

  • Energia del giorno: Positiva, clima di armonia e creatività.
  • Consiglio: Sfrutta questo momento per coltivare relazioni e progetti artistici.
  • Attività favorevoli: Attività culturali, socialità, cura della casa.

Drago

  • Energia del giorno: Energica ma necessita attenzione ai dettagli.
  • Consiglio: Non sottovalutare i segnali di stanchezza, mantieni equilibrio tra azione e riposo.
  • Attività favorevoli: Leadership, strategie di lavoro, sport moderato.

Serpente

  • Energia del giorno: Molto favorevole, il proprio anno porta fortuna e protezione.
  • Consiglio: Approfitta dell’intuito e della saggezza per avviare nuovi progetti o migliorare quelli esistenti.
  • Attività favorevoli: Studio, investimenti, attività spirituali.

Cavallo

  • Energia del giorno: Dinamica, con desiderio di libertà e movimento.
  • Consiglio: Canalizza l’energia in attività costruttive e non disperderla.
  • Attività favorevoli: Viaggi, sport, attività sociali.

Capra (Pecora)

  • Energia del giorno: Buona, sensibile e ispirata.
  • Consiglio: Affidati alla creatività e all’empatia per risolvere eventuali difficoltà.
  • Attività favorevoli: Arte, meditazione, lavoro di gruppo.

Scimmia

  • Energia del giorno: Vivace, con voglia di sperimentare.
  • Consiglio: Sii prudente e pianifica con cura, evita decisioni troppo impulsive.
  • Attività favorevoli: Progetti innovativi, apprendimento, divertimento.

Gallo

  • Energia del giorno: Discreta, con qualche possibile ostacolo.
  • Consiglio: Mantieni la calma, non farti prendere dall’ansia, procedi con metodo.
  • Attività favorevoli: Organizzazione, revisione di progetti, attività pratiche.

Cane

  • Energia del giorno: Positiva, con spirito di collaborazione.
  • Consiglio: Fai valere la tua lealtà e onestà per creare alleanze solide.
  • Attività favorevoli: Lavoro di squadra, dialogo, impegni sociali.

Maiale (Cinghiale)

  • Energia del giorno: Serena, con buon equilibrio tra mente e cuore.
  • Consiglio: Sii generoso ma non perdere di vista i tuoi interessi.
  • Attività favorevoli: Tempo in famiglia, attività rilassanti, riflessione personale.

Oroscopo vedico del 7 agosto 2025:

Mesha (Ariete)

  • Focus: Energia, iniziative e coraggio.
  • Previsioni: Ottima giornata per prendere decisioni rapide e affrontare sfide. Mercurio sostiene la comunicazione, ma attenzione a Marte che potrebbe aumentare un po’ di impulsività.
  • Consiglio: Focalizzati su attività fisiche e professionali, evita conflitti inutili.

Vrishabha (Toro)

  • Focus: Stabilità, pazienza, praticità.
  • Previsioni: Giove in buon aspetto favorisce opportunità finanziarie. Giornata buona per riflettere e pianificare.
  • Consiglio: Mantieni la calma, evita spese impulsive, coltiva relazioni importanti.

Mithuna (Gemelli)

  • Focus: Comunicazione, apprendimento, movimento.
  • Previsioni: Mercurio rafforza la mente e la creatività. Buon momento per negoziazioni e scambi di idee.
  • Consiglio: Sii chiaro nel parlare, evita dispersioni di energia.

Karka (Cancro)

  • Focus: Emozioni, famiglia, protezione.
  • Previsioni: Luna stabile favorisce il benessere emotivo e i rapporti familiari.
  • Consiglio: Dedica tempo a chi ami, ma attenzione a non farti sopraffare dalle emozioni.

Simha (Leone)

  • Focus: Leadership, orgoglio, creatività.
  • Previsioni: Sole forte amplifica il carisma, ottimo per brillare in pubblico.
  • Consiglio: Sii umile e ascolta anche gli altri, evita eccessi di ego.

Kanya (Vergine)

  • Focus: Precisione, analisi, lavoro.
  • Previsioni: Mercurio in posizione favorevole sostiene il lavoro dettagliato e la concentrazione.
  • Consiglio: Organizza la giornata con metodo, evita distrazioni.

Tula (Bilancia)

  • Focus: Equilibrio, relazioni, giustizia.
  • Previsioni: Venere porta armonia nelle relazioni e creatività.
  • Consiglio: Ottimo giorno per incontri, trattative e attività artistiche.

Vrischika (Scorpione)

  • Focus: Intensità, trasformazione, mistero.
  • Previsioni: Marte stimola la forza interiore, ma anche la tensione.
  • Consiglio: Canalizza l’energia in modo costruttivo, evita scontri.

Dhanu (Sagittario)

  • Focus: Espansione, ottimismo, spiritualità.
  • Previsioni: Giove favorevole porta fortuna e apertura mentale.
  • Consiglio: Dedica tempo a studi, viaggi o attività spirituali.

Makara (Capricorno)

  • Focus: Ambizione, disciplina, concretezza.
  • Previsioni: Saturno sostiene la perseveranza ma invita a non forzare le situazioni.
  • Consiglio: Lavora con costanza, evita pressioni eccessive.

Kumbha (Acquario)

  • Focus: Innovazione, indipendenza, umanitarismo.
  • Previsioni: Buon momento per idee nuove e collaborazioni.
  • Consiglio: Sii aperto ma mantieni il senso pratico, evita dispersioni.

Meena (Pesci)

  • Focus: Sensibilità, intuizione, empatia.
  • Previsioni: Nettuno e Giove favoriscono creatività e spiritualità.
  • Consiglio: Coltiva la meditazione e l’arte, evita eccessi emotivi.

Oroscopo giapponese per il 7 agosto 2025:

Topo (Nezumi)

  • Caratteristiche: Intelligente, agile, curioso.
  • Oggi: Ottimo giorno per prendere iniziative, la tua energia e intraprendenza saranno apprezzate.
  • Consiglio: Mantieni la calma per evitare tensioni.

Bue (Ushi)

  • Caratteristiche: Paziente, laborioso, affidabile.
  • Oggi: Giornata di progresso lento ma sicuro. Concentrati sui dettagli.
  • Consiglio: Evita la testardaggine, sii aperto ai suggerimenti.

Tigre (Tora)

  • Caratteristiche: Coraggioso, passionale, impulsivo.
  • Oggi: Energia alta, perfetta per azioni decisive, ma attenzione a non agire troppo in fretta.
  • Consiglio: Usa la saggezza per temperare l’impulsività.

Coniglio (Usagi)

  • Caratteristiche: Gentile, prudente, diplomatico.
  • Oggi: Momento ideale per coltivare relazioni e fare passi avanti con diplomazia.
  • Consiglio: Evita conflitti e sii paziente.

Drago (Tatsu)

  • Caratteristiche: Forte, carismatico, ambizioso.
  • Oggi: Ottima giornata per guidare e ispirare gli altri. La tua forza interiore è al massimo.
  • Consiglio: Ricorda di ascoltare anche gli altri.

Serpente (Hebi)

  • Caratteristiche: Saggio, intuitivo, riservato.
  • Oggi: Intuito particolarmente acuto, sfrutta questo momento per riflettere e pianificare.
  • Consiglio: Non nascondere troppo i tuoi sentimenti.

Cavallo (Uma)

  • Caratteristiche: Libero, energico, indipendente.
  • Oggi: Energia in aumento, ideale per attività all’aria aperta o sport.
  • Consiglio: Attento a non esaurire troppe energie.

Capra (Hitsuji)

  • Caratteristiche: Creativo, sensibile, socievole.
  • Oggi: Momento propizio per esprimere la tua creatività e collaborare con gli altri.
  • Consiglio: Mantieni l’equilibrio tra il dare e il ricevere.

Scimmia (Saru)

  • Caratteristiche: Astuto, vivace, adattabile.
  • Oggi: Buona giornata per risolvere problemi e trovare soluzioni innovative.
  • Consiglio: Evita scherzi eccessivi che potrebbero creare malintesi.

Gallo (Tori)

  • Caratteristiche: Organizzato, diretto, ambizioso.
  • Oggi: Ottimo giorno per mettere ordine e pianificare progetti.
  • Consiglio: Fai attenzione a non essere troppo critico con gli altri.

Cane (Inu)

  • Caratteristiche: Leale, protettivo, giusto.
  • Oggi: Giornata favorevole per sostenere amici e famiglia, la tua presenza sarà importante.
  • Consiglio: Sii paziente e non prendere tutto troppo sul personale.

Maiale (Inoshishi)

  • Caratteristiche: Generoso, sincero, affidabile.
  • Oggi: Ottimo momento per dedicarti a chi ami e a te stesso.
  • Consiglio: Evita sprechi e mantieni la praticità.

