L’Effemeride Pisana del 7 agosto 2025

di Leonardo Miraglia
giovedì 7 agosto 2025, il sole sorge alle 6:12 e tramonta alle 20:35, le ore di luce solare sono 14 e 23 minuti
Oggi è il 169mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Celebrazione della battaglia di Boyacá in Colombia
Giorno della repubblica in Costa d’Avorio
Giorno della gioventù a Kiribati
Festa del lavoro per Samoa
Santo del giorno:
San Gaetano da Thiene sacerdote
Vicenza, ottobre 1480 – Napoli, 7 agosto 1547
Patrono di Napoli, Ponzano Veneto, Trezzo sull’Adda, Lizzano, Poggio Mirteto, Montemiletto, Ariano nel Polesine, Campo nell’Elba, Portopalo di Capo Passero, Serrastretta ed altri comuni
Protettore dei disoccupati
Nacque a Vicenza dalla nobile famiglia dei Thiene nel 1480, e fu battezzato con il nome di Gaetano, in ricordo di un suo celebre zio, il quale si chiamava così perché era nato a Gaeta. Protonotario apostolico di Giulio II, lasciò sotto Leone X la corte pontificia maturando, specie nell’Oratorio del Divino Amore, l’esperienza congiunta di preghiera e di servizio ai poveri e agli esclusi. È restauratore della vita sacerdotale e religiosa, ispirata al discorso della montagna e al modello della Chiesa apostolica. Devoto del presepe e della passione del signore, fondò (1524) con Gian Pietro Carafa, vescovo di Chieti (Teate), poi Paolo IV (1555-1559), i Chierici Regolari Teatini. Per la sua illimitata fiducia in Dio è venerato come il santo della provvidenza.
Che tempo farà oggi 7 agosto a Pisa:
- Sarà una giornata molto soleggiata e calda, con temperature massime che raggiungono circa 33 °C intorno alle 14:00.
- Temperatura minima notturna intorno ai 22 °C.
- Cielo generalmente sereno durante la notte e al mattino.
- Nessuna presenza di pioggia o fenomeni di instabilità.
Mattina (07–11): cielo sereno e temperature in aumento da circa 22–29 °C.
Pomeriggio (12–16): picco termico tra 30–33 °C, sole intenso.
Sera (17–20): lieve calo a 27–31 °C, ancora soleggiato.
Notte (21–00): cielo limpido, temperature in diminuzione verso i 22 °C.
E’ accaduto il 7 agosto:
1420 – Filippo Brunelleschi inizia la costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze
1679 – Il brigantino Le Griffon, che venne commissionato da René Robert Cavelier, signore di La Salle, viene trainato alla foce del fiume Niagara, per diventare la prima nave a veleggiare nella parte settentrionale dei Grandi Laghi
1782 – George Washington ordina la creazione del distintivo al merito militare per onorare i soldati feriti in battaglia; verrà in seguito rinominato col nome più poetico di Purple Heart
1814 – Con la bolla Sollicitudo omnium ecclesiarum papa Pio VII ricostituisce la Compagnia di Gesù
1819 – Simón Bolívar trionfa contro gli spagnoli nella battaglia di Boyacá
1931 – Ad Arezzo si disputa la prima edizione della Giostra del Saracino dell’era moderna
1942 – Seconda guerra mondiale, battaglia di Guadalcanal: i Marines iniziano la prima offensiva americana della guerra con uno sbarco a Guadalcanal nelle Isole Salomone
1944 – L’IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma: lo Automatic Sequence Controlled Calculator, meglio noto come Harvard Mark I
1947 – La zattera in legno di balsa Kon-Tiki di Thor Heyerdahl si schianta contro la barriera corallina a Raroia, nelle isole Tuamotu, dopo un viaggio di circa 7000 km durato 101 giorni, attraverso l’oceano Pacifico, provando che le genti preistoriche potevano aver viaggiato dal Sud America
1959 – Programma Explorer: gli USA lanciano la sonda Explorer 6 dalla base missilistica di Cape Canaveral
1960 – La Costa d’Avorio ottiene l’indipendenza dalla Francia
1967 – Guerra del Vietnam: la Repubblica Popolare Cinese concorda nel concedere al Vietnam del Nord un’imprecisata quantità di aiuti in forma di sussidi
1974 – Philippe Petit cammina su un cavo d’acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York
1976 – Programma Viking: la Viking 2 entra in orbita attorno a Marte
1981 – Il The Washington Star cessa l’attività dopo 128 anni di pubblicazione
Curiosità astrologiche per i nati il 7 agosto:
Chi è nato il 7 agosto appartiene al segno del Leone, dominato dal Sole e legato all’elemento Fuoco. Questo dona carisma, energia e spirito di leadership, ma il numero 7, legato al giorno di nascita, aggiunge un lato più riflessivo e selettivo, orientato alla ricerca interiore e a relazioni profonde.
Il carattere unisce dunque determinazione e calore umano a una vena di introspezione, rendendo queste persone brillanti ma anche attente e ponderate. Il loro colore fortunato è l’oro, simbolo di luce e successo, e tra le pietre benefiche spiccano il peridoto, che potenzia l’energia vitale, e l’ametista, che favorisce l’intuizione.
Il fiore che li rappresenta è il girasole, emblema di fedeltà e positività. Nascere in questi giorni significa anche trovarsi sotto il cielo delle Perseidi, pioggia di meteore legata al mito di Perseo, che in astrologia simboleggia il coraggio di affrontare prove e ottenere riconoscimenti.
I proverbi del 7 agosto:
“Per San Donato, l’inverno è nato.”
Questo proverbio tradizionale suggerisce che il freddo possa iniziare già all’inizio di agosto, un segnale precoce dell’inverno che si avvicina
“A San Gaetano se ne va il caldo dell’anno.”
Una variante presente in alcune regioni che lega il 7 agosto anche alla festività di San Gaetano, indicando una svolta climatica: la fine del periodo più afoso
Citazione del giorno:
Gli esseri umani non nascono sempre il giorno in cui le loro madri li danno alla luce, ma la vita li costringe ancora molte altre volte a partorirsi da sé. (Gabriel García Márquez)
ABEBE BIKILA
α 7 agosto 1932 ω 25 ottobre 1973
BRUCE DICKINSON
α 7 agosto 1958
MATA HARI
Nota spia olandese durante la prima guerra mondiale
α 7 agosto 1876 ω 15 ottobre 1917
NANDO MARTELLINI
Giornalista e cronista italiano
α 7 agosto 1921 ω 5 maggio 2004
MARCO MELANDRI
Pilota motociclistico italiano
GERRY SCOTTI
Presentatore TV e attore italiano
α 7 agosto 1956
CAETANO VELOSO
α 7 agosto 1942
OLIVER HARDY
α 18 gennaio 1892 ω 7 agosto 1957
JIMMY IL FENOMENO
α 22 aprile 1932 ω 7 agosto 2018Last modified: Agosto 6, 2025