L’Effemeride Pisana del 7 agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:40 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

giovedì 7 agosto 2025, il sole sorge alle 6:12 e tramonta alle 20:35, le ore di luce solare sono 14 e 23 minuti

Oggi è il 169mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Celebrazione della battaglia di Boyacá in Colombia

Giorno della repubblica in Costa d’Avorio

Giorno della gioventù a Kiribati

Festa del lavoro per Samoa

Santo del giorno:

San Gaetano da Thiene sacerdote

Vicenza, ottobre 1480 – Napoli, 7 agosto 1547

Patrono di Napoli, Ponzano Veneto, Trezzo sull’Adda, Lizzano, Poggio Mirteto, Montemiletto, Ariano nel Polesine, Campo nell’Elba, Portopalo di Capo Passero, Serrastretta ed altri comuni

Protettore dei disoccupati

Nacque a Vicenza dalla nobile famiglia dei Thiene nel 1480, e fu battezzato con il nome di Gaetano, in ricordo di un suo celebre zio, il quale si chiamava così perché era nato a Gaeta. Protonotario apostolico di Giulio II, lasciò sotto Leone X la corte pontificia maturando, specie nell’Oratorio del Divino Amore, l’esperienza congiunta di preghiera e di servizio ai poveri e agli esclusi. È restauratore della vita sacerdotale e religiosa, ispirata al discorso della montagna e al modello della Chiesa apostolica. Devoto del presepe e della passione del signore, fondò (1524) con Gian Pietro Carafa, vescovo di Chieti (Teate), poi Paolo IV (1555-1559), i Chierici Regolari Teatini. Per la sua illimitata fiducia in Dio è venerato come il santo della provvidenza.

Che tempo farà oggi 7 agosto a Pisa:

Sarà una giornata molto soleggiata e calda, con temperature massime che raggiungono circa 33 °C intorno alle 14:00.

e calda, con temperature massime che raggiungono intorno alle 14:00. Temperatura minima notturna intorno ai 22 °C .

intorno ai . Cielo generalmente sereno durante la notte e al mattino.

Nessuna presenza di pioggia o fenomeni di instabilità.

Mattina (07–11): cielo sereno e temperature in aumento da circa 22–29 °C.

Pomeriggio (12–16): picco termico tra 30–33 °C, sole intenso.

Sera (17–20): lieve calo a 27–31 °C, ancora soleggiato.

Notte (21–00): cielo limpido, temperature in diminuzione verso i 22 °C.

E’ accaduto il 7 agosto:

1420 – Filippo Brunelleschi inizia la costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze

1679 – Il brigantino Le Griffon, che venne commissionato da René Robert Cavelier, signore di La Salle, viene trainato alla foce del fiume Niagara, per diventare la prima nave a veleggiare nella parte settentrionale dei Grandi Laghi

1782 – George Washington ordina la creazione del distintivo al merito militare per onorare i soldati feriti in battaglia; verrà in seguito rinominato col nome più poetico di Purple Heart

1814 – Con la bolla Sollicitudo omnium ecclesiarum papa Pio VII ricostituisce la Compagnia di Gesù

1819 – Simón Bolívar trionfa contro gli spagnoli nella battaglia di Boyacá

1931 – Ad Arezzo si disputa la prima edizione della Giostra del Saracino dell’era moderna

1942 – Seconda guerra mondiale, battaglia di Guadalcanal: i Marines iniziano la prima offensiva americana della guerra con uno sbarco a Guadalcanal nelle Isole Salomone

1944 – L’IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma: lo Automatic Sequence Controlled Calculator, meglio noto come Harvard Mark I

1947 – La zattera in legno di balsa Kon-Tiki di Thor Heyerdahl si schianta contro la barriera corallina a Raroia, nelle isole Tuamotu, dopo un viaggio di circa 7000 km durato 101 giorni, attraverso l’oceano Pacifico, provando che le genti preistoriche potevano aver viaggiato dal Sud America

1959 – Programma Explorer: gli USA lanciano la sonda Explorer 6 dalla base missilistica di Cape Canaveral

1960 – La Costa d’Avorio ottiene l’indipendenza dalla Francia

1967 – Guerra del Vietnam: la Repubblica Popolare Cinese concorda nel concedere al Vietnam del Nord un’imprecisata quantità di aiuti in forma di sussidi

1974 – Philippe Petit cammina su un cavo d’acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York

1976 – Programma Viking: la Viking 2 entra in orbita attorno a Marte

1981 – Il The Washington Star cessa l’attività dopo 128 anni di pubblicazione

Curiosità astrologiche per i nati il 7 agosto:

Chi è nato il 7 agosto appartiene al segno del Leone, dominato dal Sole e legato all’elemento Fuoco. Questo dona carisma, energia e spirito di leadership, ma il numero 7, legato al giorno di nascita, aggiunge un lato più riflessivo e selettivo, orientato alla ricerca interiore e a relazioni profonde.

Il carattere unisce dunque determinazione e calore umano a una vena di introspezione, rendendo queste persone brillanti ma anche attente e ponderate. Il loro colore fortunato è l’oro, simbolo di luce e successo, e tra le pietre benefiche spiccano il peridoto, che potenzia l’energia vitale, e l’ametista, che favorisce l’intuizione.

Il fiore che li rappresenta è il girasole, emblema di fedeltà e positività. Nascere in questi giorni significa anche trovarsi sotto il cielo delle Perseidi, pioggia di meteore legata al mito di Perseo, che in astrologia simboleggia il coraggio di affrontare prove e ottenere riconoscimenti.

I proverbi del 7 agosto:

“Per San Donato, l’inverno è nato.”

Questo proverbio tradizionale suggerisce che il freddo possa iniziare già all’inizio di agosto, un segnale precoce dell’inverno che si avvicina

“A San Gaetano se ne va il caldo dell’anno.”

Una variante presente in alcune regioni che lega il 7 agosto anche alla festività di San Gaetano, indicando una svolta climatica: la fine del periodo più afoso

Citazione del giorno:

Gli esseri umani non nascono sempre il giorno in cui le loro madri li danno alla luce, ma la vita li costringe ancora molte altre volte a partorirsi da sé. (Gabriel García Márquez)

Nati il 7 agosto:

ABEBE BIKILA

Atleta, maratoneta etiope

α 7 agosto 1932 ω 25 ottobre 1973

BRUCE DICKINSON

Cantante inglese, Iron Maiden

α 7 agosto 1958

MATA HARI

Nota spia olandese durante la prima guerra mondiale

α 7 agosto 1876 ω 15 ottobre 1917

NANDO MARTELLINI

Giornalista e cronista italiano

α 7 agosto 1921 ω 5 maggio 2004

MARCO MELANDRI

Pilota motociclistico italiano

α 7 agosto 1982

GERRY SCOTTI

Presentatore TV e attore italiano

α 7 agosto 1956

CAETANO VELOSO

Cantante brasiliano

α 7 agosto 1942

Deceduti il 7 agosto:

OLIVER HARDY

Attore comico statunitense

α 18 gennaio 1892 ω 7 agosto 1957

JIMMY IL FENOMENO

Attore italiano

α 22 aprile 1932 ω 7 agosto 2018

Last modified: Agosto 6, 2025