L’oroscopo degli oroscopi del 13 agosto 2025

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese di quello vedico; se giornalmente troverò una divinazione giornaliera di altri oroscopi, suddivisa in segni riconducibili a archi temporali di nascita, la unirò alle due già presenti.
di Leonardo Miraglia
Oroscopo cinese del 13 agosto 2025:
Topo
Fortuna: bassa
Meglio un profilo basso: osserva, pianifica e rimanda decisioni importanti. Opportunità nascoste emergeranno nei prossimi giorni.
Consiglio: tieni d’occhio contatti e informazioni utili, ma non agire d’impulso.
Bue
Fortuna: molto buona
Giornata di svolta: chiudere un progetto o una relazione senza rimpianti oggi porterà un guadagno concreto o un miglioramento tangibile entro breve.
Consiglio: agisci con chiarezza e determinazione, senza voltarti indietro.
Tigre
Fortuna: ottima
Giornata perfetta per liberarti di fardelli: appena fai spazio, arriveranno nuove opportunità, anche sorprendenti.
Opportunità: cambiamento lavorativo, nuove collaborazioni, chance creative.
Coniglio
Fortuna: bassa
La discrezione è la tua alleata oggi. Restando dietro le quinte eviterai conflitti e potrai prepararti a tempi migliori.
Consiglio: non cercare di forzare le situazioni, lascia che maturino.
Drago
Fortuna: buona
Energia alta ma dispersiva. Se ti concentri su un solo obiettivo, puoi ottenere un avanzamento importante.
Consiglio: elimina le distrazioni e punta a un risultato specifico.
Serpente
Fortuna: molto buona
Oggi il coraggio paga: un piccolo gesto audace potrà aprire porte inattese.
Opportunità: nuove alleanze, occasioni di investimento o sviluppo personale.
Cavallo
Fortuna: molto buona
Giornata per rompere schemi stagnanti. Un passo fuori dalla routine può portare a un guadagno economico o un sollievo emotivo.
Consiglio: sperimenta senza paura, ma resta realistico.
Capra
Fortuna: bassa
Mantieni la calma ed evita ambienti caotici. Oggi è meglio proteggere la tua energia che rischiare di sprecarla.
Consiglio: attività artistiche o contatto con la natura ti rigenerano.
Scimmia
Fortuna: buona
Creatività alta ma instabile. Meglio rifinire ciò che hai già iniziato piuttosto che avviare progetti nuovi.
Consiglio: perfeziona e consolida.
Gallo
Fortuna: buona
Un imprevisto cambierà i piani, ma può trasformarsi in una sorpresa positiva se mostri flessibilità.
Opportunità: nuova prospettiva su un problema o un’idea.
Cane
Fortuna: molto buona
Fissa limiti chiari con persone e impegni: il sollievo arriverà subito, portando equilibrio e pace interiore.
Opportunità: relazioni più sane e gestione del tempo migliorata.
Maiale
Fortuna: molto buona
Liberandoti da abitudini o pensieri limitanti, appariranno possibilità di crescita personale o finanziaria.
Opportunità: investimenti, nuove collaborazioni, progetti di lungo termine.
Oroscopo vedico del 13 agosto 2025:
Ariete (Mesha)
Contesto: giornata intensa e ricca di impegni. La tua energia ti sostiene, ma potresti essere portato a reagire d’istinto.
Area favorita: iniziative sportive o attività fisiche.
Rischi: decisioni finanziarie impulsive.
Fascia oraria propizia: 8:25 – 9:40
Toro (Vrishabha)
Contesto: ottimo momento per consolidare la tua posizione sul lavoro. Possibili entrate extra.
Area favorita: trattative commerciali, investimenti.
Rischi: ostinazione che può rallentare un accordo.
Fascia oraria propizia: 10:10 – 11:35
Gemelli (Mithuna)
Contesto: capacità comunicativa al massimo. È il giorno giusto per convincere o proporre idee.
Area favorita: negoziazioni, marketing, scrittura.
Rischi: dispersione di energie su troppi progetti.
Fascia oraria propizia: 14:05 – 15:15
Cancro (Karka)
Contesto: fortuna e occasioni inaspettate. Clima familiare sereno.
Area favorita: affari immobiliari, rapporti con parenti.
Rischi: eccesso di fiducia in alcune promesse.
Fascia oraria propizia: 7:45 – 8:50
Leone (Simha)
Contesto: giornata propizia per emergere e proporre iniziative.
Area favorita: leadership, gestione di team.
Rischi: essere percepiti come troppo autoritari.
Fascia oraria propizia: 9:50 – 11:05
Vergine (Kanya)
Contesto: richiede organizzazione e diplomazia. Possibili discussioni minori in ambito professionale.
Area favorita: attività analitiche e di precisione.
Rischi: stress da carico eccessivo di lavoro.
Fascia oraria propizia: 12 – 13:10
Bilancia (Tula)
Contesto: relazioni sociali molto attive, con contatti utili per il futuro.
Area favorita: networking, studi, formazione.
Rischi: distrazione da obiettivi concreti.
Fascia oraria propizia: 16 – 17:15
Scorpione (Vrishchika)
Contesto: pianificazione strategica favorita.
Area favorita: accordi a lungo termine, ricerca.
Rischi: impazienza nel vedere i risultati.
Fascia oraria propizia: 13:30 – 14:45
Sagittario (Dhanu)
Contesto: giornata ideale per espandere orizzonti e viaggiare, anche mentalmente.
Area favorita: progetti internazionali, studi filosofici.
Rischi: eccessivo ottimismo in un affare.
Fascia oraria propizia: 15:25 – 16:40
Capricorno (Makara)
Contesto: supporto solido da parte della famiglia e dei colleghi.
Area favorita: inizio di progetti strutturati.
Rischi: rigidità nei metodi.
Fascia oraria propizia: 11:50 – 13:05
Acquario (Kumbha)
Contesto: creatività e originalità al massimo.
Area favorita: innovazione, progetti artistici.
Rischi: difficoltà a rispettare scadenze.
Fascia oraria propizia: 17:30 – 18:45
Pesci (Meena)
Contesto: stabilità e progressi costanti.
Area favorita: decisioni finanziarie e piani a lungo termine.
Rischi: eccessiva prudenza che rallenta un’opportunità.
Fascia oraria propizia: 6:50 – 8