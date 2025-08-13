Written by Agosto 13, 2025 7:06 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’oroscopo degli oroscopi del 13 agosto 2025

HomePisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGEL’oroscopo degli oroscopi del 13 agosto 2025

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese di quello vedico; se giornalmente troverò una divinazione giornaliera di altri oroscopi, suddivisa in segni riconducibili a archi temporali di nascita, la unirò alle due già presenti.

di Leonardo Miraglia

Oroscopo cinese del 13 agosto 2025:

Topo

Fortuna: bassa
Meglio un profilo basso: osserva, pianifica e rimanda decisioni importanti. Opportunità nascoste emergeranno nei prossimi giorni.
Consiglio: tieni d’occhio contatti e informazioni utili, ma non agire d’impulso.

Bue

Fortuna: molto buona
Giornata di svolta: chiudere un progetto o una relazione senza rimpianti oggi porterà un guadagno concreto o un miglioramento tangibile entro breve.
Consiglio: agisci con chiarezza e determinazione, senza voltarti indietro.

Tigre

Fortuna: ottima
Giornata perfetta per liberarti di fardelli: appena fai spazio, arriveranno nuove opportunità, anche sorprendenti.
Opportunità: cambiamento lavorativo, nuove collaborazioni, chance creative.

Coniglio

Fortuna: bassa
La discrezione è la tua alleata oggi. Restando dietro le quinte eviterai conflitti e potrai prepararti a tempi migliori.
Consiglio: non cercare di forzare le situazioni, lascia che maturino.

Drago

Fortuna: buona
Energia alta ma dispersiva. Se ti concentri su un solo obiettivo, puoi ottenere un avanzamento importante.
Consiglio: elimina le distrazioni e punta a un risultato specifico.

Serpente

Fortuna: molto buona
Oggi il coraggio paga: un piccolo gesto audace potrà aprire porte inattese.
Opportunità: nuove alleanze, occasioni di investimento o sviluppo personale.

Cavallo

Fortuna: molto buona
Giornata per rompere schemi stagnanti. Un passo fuori dalla routine può portare a un guadagno economico o un sollievo emotivo.
Consiglio: sperimenta senza paura, ma resta realistico.

Capra

Fortuna: bassa
Mantieni la calma ed evita ambienti caotici. Oggi è meglio proteggere la tua energia che rischiare di sprecarla.
Consiglio: attività artistiche o contatto con la natura ti rigenerano.

Scimmia

Fortuna: buona
Creatività alta ma instabile. Meglio rifinire ciò che hai già iniziato piuttosto che avviare progetti nuovi.
Consiglio: perfeziona e consolida.

Gallo

Fortuna: buona
Un imprevisto cambierà i piani, ma può trasformarsi in una sorpresa positiva se mostri flessibilità.
Opportunità: nuova prospettiva su un problema o un’idea.

Cane

Fortuna: molto buona
Fissa limiti chiari con persone e impegni: il sollievo arriverà subito, portando equilibrio e pace interiore.
Opportunità: relazioni più sane e gestione del tempo migliorata.

Maiale

Fortuna: molto buona
Liberandoti da abitudini o pensieri limitanti, appariranno possibilità di crescita personale o finanziaria.
Opportunità: investimenti, nuove collaborazioni, progetti di lungo termine.

Oroscopo vedico del 13 agosto 2025:

Ariete (Mesha)

Contesto: giornata intensa e ricca di impegni. La tua energia ti sostiene, ma potresti essere portato a reagire d’istinto.
Area favorita: iniziative sportive o attività fisiche.
Rischi: decisioni finanziarie impulsive.
Fascia oraria propizia: 8:25 – 9:40

Toro (Vrishabha)

Contesto: ottimo momento per consolidare la tua posizione sul lavoro. Possibili entrate extra.
Area favorita: trattative commerciali, investimenti.
Rischi: ostinazione che può rallentare un accordo.
Fascia oraria propizia: 10:10 – 11:35

Gemelli (Mithuna)

Contesto: capacità comunicativa al massimo. È il giorno giusto per convincere o proporre idee.
Area favorita: negoziazioni, marketing, scrittura.
Rischi: dispersione di energie su troppi progetti.
Fascia oraria propizia: 14:05 – 15:15

Cancro (Karka)

Contesto: fortuna e occasioni inaspettate. Clima familiare sereno.
Area favorita: affari immobiliari, rapporti con parenti.
Rischi: eccesso di fiducia in alcune promesse.
Fascia oraria propizia: 7:45 – 8:50

Leone (Simha)

Contesto: giornata propizia per emergere e proporre iniziative.
Area favorita: leadership, gestione di team.
Rischi: essere percepiti come troppo autoritari.
Fascia oraria propizia: 9:50 – 11:05

Vergine (Kanya)

Contesto: richiede organizzazione e diplomazia. Possibili discussioni minori in ambito professionale.
Area favorita: attività analitiche e di precisione.
Rischi: stress da carico eccessivo di lavoro.
Fascia oraria propizia: 12 – 13:10

Bilancia (Tula)

Contesto: relazioni sociali molto attive, con contatti utili per il futuro.
Area favorita: networking, studi, formazione.
Rischi: distrazione da obiettivi concreti.
Fascia oraria propizia: 16 – 17:15

Scorpione (Vrishchika)

Contesto: pianificazione strategica favorita.
Area favorita: accordi a lungo termine, ricerca.
Rischi: impazienza nel vedere i risultati.
Fascia oraria propizia: 13:30 – 14:45

Sagittario (Dhanu)

Contesto: giornata ideale per espandere orizzonti e viaggiare, anche mentalmente.
Area favorita: progetti internazionali, studi filosofici.
Rischi: eccessivo ottimismo in un affare.
Fascia oraria propizia: 15:25 – 16:40

Capricorno (Makara)

Contesto: supporto solido da parte della famiglia e dei colleghi.
Area favorita: inizio di progetti strutturati.
Rischi: rigidità nei metodi.
Fascia oraria propizia: 11:50 – 13:05

Acquario (Kumbha)

Contesto: creatività e originalità al massimo.
Area favorita: innovazione, progetti artistici.
Rischi: difficoltà a rispettare scadenze.
Fascia oraria propizia: 17:30 – 18:45

Pesci (Meena)

Contesto: stabilità e progressi costanti.
Area favorita: decisioni finanziarie e piani a lungo termine.
Rischi: eccessiva prudenza che rallenta un’opportunità.
Fascia oraria propizia: 6:50 – 8

Last modified: Agosto 12, 2025
Previous Story
Carpe diem uno die ante – cogli l’attimo, ma con un giorno d’anticipo: 14 agosto
Next Story
L’Effemeride Pisana del 13 agosto 2025

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti