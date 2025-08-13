L’oroscopo degli oroscopi del 13 agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 7:06 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese di quello vedico; se giornalmente troverò una divinazione giornaliera di altri oroscopi, suddivisa in segni riconducibili a archi temporali di nascita, la unirò alle due già presenti.

di Leonardo Miraglia

Oroscopo cinese del 13 agosto 2025:

Topo

Fortuna: bassa

Meglio un profilo basso: osserva, pianifica e rimanda decisioni importanti. Opportunità nascoste emergeranno nei prossimi giorni.

Consiglio: tieni d’occhio contatti e informazioni utili, ma non agire d’impulso.

Bue

Fortuna: molto buona

Giornata di svolta: chiudere un progetto o una relazione senza rimpianti oggi porterà un guadagno concreto o un miglioramento tangibile entro breve.

Consiglio: agisci con chiarezza e determinazione, senza voltarti indietro.

Tigre

Fortuna: ottima

Giornata perfetta per liberarti di fardelli: appena fai spazio, arriveranno nuove opportunità, anche sorprendenti.

Opportunità: cambiamento lavorativo, nuove collaborazioni, chance creative.

Coniglio

Fortuna: bassa

La discrezione è la tua alleata oggi. Restando dietro le quinte eviterai conflitti e potrai prepararti a tempi migliori.

Consiglio: non cercare di forzare le situazioni, lascia che maturino.

Drago

Fortuna: buona

Energia alta ma dispersiva. Se ti concentri su un solo obiettivo, puoi ottenere un avanzamento importante.

Consiglio: elimina le distrazioni e punta a un risultato specifico.

Serpente

Fortuna: molto buona

Oggi il coraggio paga: un piccolo gesto audace potrà aprire porte inattese.

Opportunità: nuove alleanze, occasioni di investimento o sviluppo personale.

Cavallo

Fortuna: molto buona

Giornata per rompere schemi stagnanti. Un passo fuori dalla routine può portare a un guadagno economico o un sollievo emotivo.

Consiglio: sperimenta senza paura, ma resta realistico.

Capra

Fortuna: bassa

Mantieni la calma ed evita ambienti caotici. Oggi è meglio proteggere la tua energia che rischiare di sprecarla.

Consiglio: attività artistiche o contatto con la natura ti rigenerano.

Scimmia

Fortuna: buona

Creatività alta ma instabile. Meglio rifinire ciò che hai già iniziato piuttosto che avviare progetti nuovi.

Consiglio: perfeziona e consolida.

Gallo

Fortuna: buona

Un imprevisto cambierà i piani, ma può trasformarsi in una sorpresa positiva se mostri flessibilità.

Opportunità: nuova prospettiva su un problema o un’idea.

Cane

Fortuna: molto buona

Fissa limiti chiari con persone e impegni: il sollievo arriverà subito, portando equilibrio e pace interiore.

Opportunità: relazioni più sane e gestione del tempo migliorata.

Maiale

Fortuna: molto buona

Liberandoti da abitudini o pensieri limitanti, appariranno possibilità di crescita personale o finanziaria.

Opportunità: investimenti, nuove collaborazioni, progetti di lungo termine.

Oroscopo vedico del 13 agosto 2025:

Ariete (Mesha)

Contesto: giornata intensa e ricca di impegni. La tua energia ti sostiene, ma potresti essere portato a reagire d’istinto.

Area favorita: iniziative sportive o attività fisiche.

Rischi: decisioni finanziarie impulsive.

Fascia oraria propizia: 8:25 – 9:40

Toro (Vrishabha)

Contesto: ottimo momento per consolidare la tua posizione sul lavoro. Possibili entrate extra.

Area favorita: trattative commerciali, investimenti.

Rischi: ostinazione che può rallentare un accordo.

Fascia oraria propizia: 10:10 – 11:35

Gemelli (Mithuna)

Contesto: capacità comunicativa al massimo. È il giorno giusto per convincere o proporre idee.

Area favorita: negoziazioni, marketing, scrittura.

Rischi: dispersione di energie su troppi progetti.

Fascia oraria propizia: 14:05 – 15:15

Cancro (Karka)

Contesto: fortuna e occasioni inaspettate. Clima familiare sereno.

Area favorita: affari immobiliari, rapporti con parenti.

Rischi: eccesso di fiducia in alcune promesse.

Fascia oraria propizia: 7:45 – 8:50

Leone (Simha)

Contesto: giornata propizia per emergere e proporre iniziative.

Area favorita: leadership, gestione di team.

Rischi: essere percepiti come troppo autoritari.

Fascia oraria propizia: 9:50 – 11:05

Vergine (Kanya)

Contesto: richiede organizzazione e diplomazia. Possibili discussioni minori in ambito professionale.

Area favorita: attività analitiche e di precisione.

Rischi: stress da carico eccessivo di lavoro.

Fascia oraria propizia: 12 – 13:10

Bilancia (Tula)

Contesto: relazioni sociali molto attive, con contatti utili per il futuro.

Area favorita: networking, studi, formazione.

Rischi: distrazione da obiettivi concreti.

Fascia oraria propizia: 16 – 17:15

Scorpione (Vrishchika)

Contesto: pianificazione strategica favorita.

Area favorita: accordi a lungo termine, ricerca.

Rischi: impazienza nel vedere i risultati.

Fascia oraria propizia: 13:30 – 14:45

Sagittario (Dhanu)

Contesto: giornata ideale per espandere orizzonti e viaggiare, anche mentalmente.

Area favorita: progetti internazionali, studi filosofici.

Rischi: eccessivo ottimismo in un affare.

Fascia oraria propizia: 15:25 – 16:40

Capricorno (Makara)

Contesto: supporto solido da parte della famiglia e dei colleghi.

Area favorita: inizio di progetti strutturati.

Rischi: rigidità nei metodi.

Fascia oraria propizia: 11:50 – 13:05

Acquario (Kumbha)

Contesto: creatività e originalità al massimo.

Area favorita: innovazione, progetti artistici.

Rischi: difficoltà a rispettare scadenze.

Fascia oraria propizia: 17:30 – 18:45

Pesci (Meena)

Contesto: stabilità e progressi costanti.

Area favorita: decisioni finanziarie e piani a lungo termine.

Rischi: eccessiva prudenza che rallenta un’opportunità.

Fascia oraria propizia: 6:50 – 8



Last modified: Agosto 12, 2025