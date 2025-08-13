Written by Agosto 13, 2025 7:19 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’Effemeride Pisana del 13 agosto 2025

HomePisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGEL’Effemeride Pisana del 13 agosto 2025

di Leonardo Miraglia

mercoledì 13 agosto 2025, il sole sorge alle 6:18 e tramonta alle 20:27, le ore di luce solare sono 14 e 9 minuti

Oggi è il 175mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata mondiale della calligrafia

Giornata internazionale dei mancini

Santo del giorno:

Santi Ponziano papa e Ippolito martiri

† Sardegna, 235

Ponziano, papa dal 230 al 235, e Ippolito, sacerdote, condannati dall’imperatore Massimino ai lavori forzati nelle miniere di Sardegna (235), vi morirono a causa dei maltrattamenti. La traslazione di Ponziano nella cripta dei Papi nel cimitero di Callisto e di Ippolito in quello sulla via Tiburtina a Roma il 13 agosto è attestata dalla ‘Depositio Martyrum’ (354). La forma ordinaria del rito romano lo ricorda il 13 agosto insieme a Sant’Ippolito, mentre la forma extra-ordinaria lo commemora il 19 novembre.

Che tempo farà oggi 13 agosto a Pisa:

La giornata inizia con cieli sereni e temperature già miti: 26 °C a mezzanotte, in rapido calo notturno fino a 22 °C alle 2, poi una graduale risalita. Alle 7–8, ci sarà un sole prevalente e temperature intorno ai 24–25 °C, che saliranno fino ai 30 °C tra le 10 e le 11.

Successivmente il caldo diventerà intenso: temperature che aumentano fino a circa 34 °C alle 12, per toccare un picco attorno ai 36–37 °C tra le 13 e le 14, con sole splendente. Nel tardo pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso e le temperature si manterranno elevate, tra 35 °C e 36 °C fino alle 16–17, per scendere gradualmente verso i 33 °C alle 18.

È in vigore un allarme arancione per ondata di calore per l’intera giornata del 13 agosto, fino alle 23:59 CEST, un chiaro segnale che il caldo sarà eccezionalmente intenso e potenzialmente pericoloso.

La serata sarà ancora calda, con temperature attorno ai 31 °C alle 19, scendendo lentamente fino ai 25 °C entro la mezzanotte, con cielo tra nuvole intermittenti e parzialmente nuvoloso.

E’ accaduto il 13 agosto:

1415 – Re Enrico V d’Inghilterra sbarca in Francia alla guida di 8000 uomini

1521 – Tenochtitlán (l’odierna Città del Messico) cade nelle mani del conquistador Hernán Cortés

1905 – Norvegia: referendum sullo scioglimento dell’Unione con la Svezia

1940 – Seconda guerra mondiale: battaglia d’Inghilterra – La Luftwaffe scatena l’Adlertag (“giorno dell’aquila”)

1942 – Prima del cartone animato Bambi, di Walt Disney

1943 – Seconda guerra mondiale: Roma viene nuovamente bombardata dagli Alleati

1961 – Berlino (Germania): il governo della Germania Est fa erigere il Muro di Berlino

2004 – I Giochi della XXVIII Olimpiade si aprono ufficialmente ad Atene

2012 – La sonda Voyager 2 batte il record di longevità

Curiosità astrologiche per i nati il 13 agosto:

I nati il 13 agosto vivono sotto il segno del Leone e appartengono al secondo decano, governato non solo dal Sole ma anche da Giove. Questa combinazione conferisce un’aura calda e radiosa, accompagnata da una visione ampia della vita: non si accontentano di poco, tendono a puntare sempre al massimo, che si tratti di ambizioni personali, progetti o relazioni.

Sono spesso persone che attraggono naturalmente l’attenzione: il loro carisma magnetico non è solo questione di aspetto, ma anche di atteggiamento e sicurezza. C’è in loro un bisogno innato di essere riconosciuti, non tanto per vanità superficiale, quanto per il desiderio di sentirsi utili, rispettati e centrali nella vita delle persone che li circondano.

Tratti distintivi:

  • Determinazione e costanza: il lato “fisso” del Leone li rende poco inclini a cambiare idea, il che è un’arma a doppio taglio — grande tenacia, ma anche rischio di testardaggine.
  • Generosità regale: hanno un senso della protezione quasi “nobiliare” verso amici e famiglia; spesso si prendono cura degli altri senza chiedere nulla in cambio, salvo rispetto e lealtà.
  • Gusto per il dramma: l’influenza gioviana amplifica un certo amore per le entrate scenografiche, le parole a effetto e le storie ben raccontate.

Simboli e significati:

  • Oro: colore che riflette la loro energia luminosa e la capacità di irradiare calore agli altri.
  • Peridoto: pietra associata a prosperità e chiarezza mentale, che aiuta a temperare i momenti di eccesso.
  • Girasole: fiore che li rappresenta per solarità e capacità di “seguire la luce” anche nei momenti difficili.
  • Numero 4: legato alla stabilità e all’idea di costruire basi solide per i propri sogni.

Punti di forza: leadership naturale, entusiasmo, capacità di ispirare, resilienza.
Sfide personali: orgoglio eccessivo, rischio di arroganza, tendenza a esagerare o a sovrastimare le proprie energie.

In sintesi, chi nasce il 13 agosto ha tutte le carte per brillare — e spesso lo fa — ma il segreto del loro equilibrio sta nel capire quando usare la luce per illuminare gli altri e quando, invece, concedersi un po’ d’ombra per ricaricarsi.

Nati il 13 agosto: 

FIDEL CASTRO

Fidel Castro

Rivoluzionario e politico cubano

α 13 agosto 1926  ω 25 novembre 2016

DOMENICO DOLCE

Domenico Dolce

Stilista e imprenditore italiano, fondatore di Dolce e Gabbana

α 13 agosto 1958

AMBROGIO FOGAR

Ambrogio Fogar

Esploratore italiano

α 13 agosto 1941  ω 24 agosto 2005

ALFRED HITCHCOCK

Alfred Hitchcock

Regista inglese naturalizzato statunitense

α 13 agosto 1899  ω 29 aprile 1980

RON

Ron

Cantautore italiano

α 13 agosto 1953

Deceduti il 13 agosto:

PIERO ANGELA

Piero Angela

Scrittore, giornalista e divulgatore italiano

α 22 dicembre 1928  ω 13 agosto 2022

LAUREN BACALL

Lauren Bacall

Attrice statunitense

α 16 settembre 1924  ω 13 agosto 2014 

EUGÈNE DELACROIX

Eugène Delacroix

Pittore francese

α 26 aprile 1798  ω 13 agosto 1863

NADIA TOFFA

Nadia Toffa

Conduttrice TV

α 10 giugno 1979  ω 13 agosto 2019

WILLIAM WALLACE

William Wallace

Condottiero ed eroe nazionale scozzese

α Anno di nascita: 1270  ω 13 agosto 1305

HERBERT GEORGE WELLS

Herbert George Wells

Scrittore inglese, fantascienza

α 21 settembre 1866  ω 13 agosto 1946

Last modified: Agosto 12, 2025
Previous Story
L’oroscopo degli oroscopi del 13 agosto 2025
Next Story
Ferragosto sul Monte Serra: piano sicurezza e modifiche al traffico

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti