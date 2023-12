Logo celebrativo del 50esimo Liceo Buonarroti: ecco il vincitore

Scritto da admin• 1:58 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Si sono concluse da pochi giorni le operazioni della commissione per il Concorso “Logo Celebrativo del 50° anno del Liceo Buonarroti di Pisa”.



La selezione non è stata semplice, il livello degli elaborati grafici realizzati dai ragazzi è risultato veramente alto. Questo in parte per l’attenzione dei docenti di Disegno e Storia dell’arte che li hanno seguiti nel lavoro, ma in ragione significativamente maggiore per l’impegno profuso dagli studenti stessi, prova che la creazione di qualcosa è una delle esperienze più importanti in qualsiasi percorso scolastico. In particolare la creazione di un logo per la scuola è un’esperienza unica, perché questo è finalizzato a definire in un’immagine sintetica l’identità del luogo in cui i giovani uomini e donne di domani vivono, crescono, si formano in sinergia con l’ambiente che li circonda.



La commissione, costituita dai docenti di Disegno e Storia dell’arte, dal Comitato per i festeggiamenti del 50° del Buonarroti e dallo staff del DS , ha infine decretato un vincitore, un “podio” e 13 menzioni per merito.

Si è classificato al primo posto Andrea Diddi 5 ESA che ha saputo sintetizzare meglio di tutti, in una immagine chiara, immediata e comprensibile, la finalità richiesta dal logo.

Seconda classificata Bianca Giommarelli di 4 CS, creatrice di un logo di particolare eleganza e sintesi.

Terza classificata Giulia Vannozzi 5 AS con un’immagine ricca di fascino e fantasia.



Menzione speciale per la qualità indiscutibile dei loghi presentati, a:

CECILIA DI MARTINO 5ASA, DAVIDE IACONA 5DSA, EMMA GHELARDI 4DS, AGATA MANALI 5CS, ENRICO PIZZORUSSO 3CSA, EMMA FERRA 3CSA, FRANCESCO AGOSTINI 3DSA, MARTINA TOMMASI 5BSA, ANDREA LAZZERI 3ESA, ERIK CICCHINI 5BSA, THEO CORRADINI 3ESA, TOMMASO PRATESI 3ASA, RANIERI LAMI 4BS

Condividi la notizia:

Last modified: Dicembre 20, 2023