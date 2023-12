Si rinnova l’appuntamento con il Concerto di Capodanno al Teatro Verdi di Pisa

Scritto da admin• 3:24 pm• Pisa, Attualità, Spettacolo, Tutti

PISA – Una tradizione che si rinnova ormai da oltre trent’anni, anche per il 2024 vedrà il Teatro Verdi spalancare le proprie porte alle ore 18 del 1 gennaio per festeggiare in allegria il nuovo anno con il consueto Concerto di Capodanno organizzato dalla Fondazione Teatro Verdi, il Comune di Pisa ed il Lions Club Pisa Host, il cui programma è stato illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alla presenza del Sindaco Michele Conti, della Presidente della Fondazione Teatro Verdi Patrizia Paoletti Tangheroni e del Presidente del Lions Club Pisa Host Dr. Giuseppe Garcea.

Giunto pertanto alla sua XXXII edizione, il Concerto di Capodanno 2024 presenta un programma vario, leggero e brillante, .attraverso un repertorio di pagine luminose e brillanti tipiche della tradizione di Capodanno eseguite dalla Camerata Strumentale di Prato con l’Orchestra Arché sotto la direzione di Claudio Novati e con la partecipazione del soprano Hertsak. Ecco, pertanto, che a note pagine tratte dal mondo scanzonato dell’Operetta, come il Die Fledermaus di Johann Strauss jr. si affiancheranno pagine memorabili prese dal mondo dell’Opera Lirica, tra le quali si segnala il celebre valzer di Musetta dalla Bohème di Giacomo Puccini. Brani strumentali, scritti per sola orchestra, si alterneranno a brani cantati per soprano e orchestra. Sui titoli di coda, dopo gli indirizzi d’augurio di Orchestra e Direttore, viene eseguita la Radetzky-Marsch di Johann Strauss padre, in ossequio alla tradizione. Altrettanto in linea con le passate edizioni, non mancheranno i bis di rito, alcune sorprese e il brindisi finale offerto dalla Camera di Commercio di Pisa e dai produttori del territorio, oltre ai rametti di vischio donati alle spettatrici dai fioristi di Confcommercio Pisa, mentre anche stavolta non verrà meno la finalità benefica del Concerto, con il relativo ricavato destinato, al netto delle spese, all’Associazione Il Mandorlo Onlus.

E, per consentire una maggiore possibile presenza di pubblico, anche il prezzo dei biglietti (posto unico 22 euro) è stato contenuto in una cifra accessibile a tutti e gli stessi sono già in prevendita al Botteghino del Teatro Verdi, al servizio di biglietteria telefonica (050.941188) e nel circuito Vivaticket (on-line e nei punti vendita del Circuito), mentre per informazioni è possibile rivolgersi al n.

050.941111, al pari del sito www.teatrodipisa.pi.it e canali social del Teatro (facebook e instagram).

Ovviamente soddisfatta la Presidente della Fondazione Teatro Verdi Patrizia Paoletti Tangheroni che ha sottolineato: “Siamo orgogliosi e felici di questa collaborazione con il Lions Club che fa sì che questo concerto – come si conviene in occasione delle manifestazioni pirotecniche – rappresenti l’ultimo fuoco d’artificio di una serie ravvicinatissima che abbiamo proposto quest’anno composta dal balletto del 23 dicembre e dal favoloso concerto del 29 con “Musiche dal Cosmo” e che si conclude con il tradizionale Concerto di Capodanno per iniziare all’insegna dell’allegria il nuovo anno. Ricordo altresì, conclude Patrizia Paoletti, “la consueta funzione benefica dell’evento, con i Lions a caratterizzarsi per questo ed è pertanto un motivo in più per rivolgere un invito alla cittadinanza affinché partecipi a tutte le iniziative che il Teatro Verdi propone, anche perché abbiamo deciso di lasciare dei prezzi assolutamente abbordabili tenendo conto che siamo sotto il periodo festivo, così che ciò deve essere visto come un regalo da parte del Teatro alla città di Pisa“. Sulla finalità benefica dell’evento è intervenuto ilPresidente del Lions Club Pisa Host, Dr. Giuseppe Garcea, il quale ha tenuto ad evidenziare: “Si tratta di un appuntamento giunto oramai alla sua XXXII edizione nato su di un progetto risalente al 1991 allorché un nostro Socio ideò questa occasione che consente di essere vicini alla Comunità cittadina che da sempre è oggetto delle attenzioni da parte del Lions Club Pisa Host, ragion per cui per quest’anno abbiamo pensato di devolvere il ricavato della serata, dedotte le spese ed oltre all’aiuto di alcuni Sponsor, all’Associazione “Il Mandorlo Onlus” che svolge la propria straordinaria attività nel cercare di alleviare le sofferenze di chi, purtroppo, si trova nella fase terminale della propria esistenza“. Da parte sua, il Sindaco Michele Conti ha tenuto a ringraziare tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione dell’evento, ricordando: “Il concerto di Capodanno al Teatro Verdi rappresenta una gradita occasione per rivolgere i più sinceri auguri di buon anno alla città di Pisa, attraverso un appuntamento con la musica classica che nel tempo è diventato una bella tradizione portata avanti dalla Fondazione Teatro Verdi e dal Lions Club Host Pisa che sinceramente ringrazio, mentre è nostro dovere come Amministrazione sostenere sempre chi si impegna a promuovere la cultura come occasione di riflessione, confronto e conoscenza, in quanto solo attraverso un lavoro culturale serio e approfondito una comunità, così come ogni singolo individuo, può assumere consapevolezza di sé e del mondo sempre più complesso nel quale vive e costruisce il proprio futuro. Ecco dunque – conclude il Primo Cittadino, “che il Teatro Verdi è senza dubbio uno dei punti di riferimento, non solo per la nostra città; in quanto è la casa della cultura di tutti, capace di portare avanti la tradizione della lirica, della prosa e della danza ma anche di accogliere tante occasioni culturali e sociali sempre aperte alla cittadinanza, ragion per cui, pertanto, il tradizionale concerto di Capodanno rappresenta il modo migliore per accogliere il nuovo anno all’insegna della fiducia e della consapevolezza di appartenere ad una grande comunità cittadina”.

